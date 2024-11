Enrico Vanzina, chi è la moglie del regista Elisa Burger: il retroscena

Nella vita del celebre regista e figlio di Steno, da ormai diversi anni c’è spazio per l’amore con Elisa Burger, matrimonio celebrato nel 1994 con Enrico Vanzina, di dieci anni più piccolo rispetto alla donna della sua vita. In una intervista concessa tra le pagine del quotidiano Il Tirreno, Enrico Vanzina ha raccontato il primo incontro con colei che poi sarebbe diventata sua moglie: “Incontrai un gruppo di amici romani, tra i quali c’era una giovane donna tedesca, bellissima. Dopo averci scambiato due parole penso: ‘Quanto è odiosa questa signora!’. Scopro che era stata sposata e che aveva un figlio piccolo”.

Miriana Trevisan, chi è: "La malattia? "Ho vissuto l'anoressia"/ "Mettevo maglioni enormi per sudare"

Dopo quell’incontro nasce poi una nuova occasione di incontrarsi per Enrico Vanzina ed Elisa Burger: “È sabato, sono distrutto, però mi lascio convincere e la sera andiamo a ballare, di nuovo con quel gruppo di amici, e in pista, sfiorandola, penso che niente sarebbe stato più come prima” le parole del noto regista che ha svelato come è nato tutto con quella che sarebbe poi diventata la donna della sua vita.

Aurora Ruffino, chi è il fidanzato Maxime/ "E' la persona migliore che potessi incontrare"

Enrico Vanzina e l’incontro con la moglie Elisa Burger: “Una scena da Hollywood”

Da quel momento in poi niente è davvero stato come prima per Enrico Vanzina, che dal King’s di Porto Ercole ha dato il via a una pagina diversa della sua esistenza, fatta del grande amore con Elisa Burger: “E’ stata una roba da film di Hollywood, sono andato a letto alle cinque del mattino quella volta” ha raccontato il regista sempre tra le colonne de Il Tirreno.

Enrico Vanzina ed Elisa Burger non hanno poi avuto figli, ma si sono goduti ogni pagina della loro relazione, ancora oggi in atto e capace di regalare pagine molto importanti a entrambi nel corso degli anni. Oggi Enrico Vanzina sarà ospite da Caterina Balivo a La volta buona e l’occasione sarà sicuramente utile per riaprire una finestra sui sentimenti, oltre che sulla grandiosa carriera vissuta.

Elfrida Ismolli, chi è la moglie di Edoardo Vianello/ “E’ l’unica donna che davvero si preoccupa per me”