Enzo Paolo Turchi è conosciuto dal grande pubblico come il marito di Carmen Russo, ma anche come ballerino e coreografo di successo che collaborato con la grandi star dello spettacolo italiano. Dopo un’infanzia difficile trascorsa per le strade dei Quartieri Spagnoli a Napoli dove non sono mancati anche i problemi economici, Enzo Paolo grazie allo zampino della madre inizia a studiare danza al San Carlo. E’ l’inizio di una nuova vita, di una possibilità che lo porterà a diventare uno dei personaggi indiscussi dello spettacolo italiano. Nel 1967 l’incontro che gli cambia la vita con Raffaella Carrà, sua grande amica e collega con cui ha condiviso più volte il palcoscenico e con cui ha ballato il celebre Tuca Tuca diventato un cult in tutto il mondo.

“Mi chiamò anche in Rai per Doppia coppia, con Bice Valori, Paolo Panelli, Alighiero Noschese. E così, dopo la prima puntata, mi chiamò una certa Raffaella Pelloni” – ha raccontato Enzo Paolo al Messaggero ricordando il primo contatto con Raffaella Pelloni.

Proprio grazie al mondo della danza e dello spettacolo, Enzo Paolo Turchi incontra Carmen Russo, anche lei showgirl e ballerina di cui si innamora perdutamente. Un grande amore quello nato tra i due che sono insperabili da più di 40 anni anche se non sono mancati momenti di crisi e difficoltà. In passato, infatti, si è parlato di una crisi di coppia molto profonda al punto che si parlava di separazione. A smentirla i diretti interessati sui social con un divertente post. “La nostra è una famiglia strana, che tutti lo sanno e noi non lo sapevamo. Anche oggi ci siamo separati e non ci hanno detto niente” – ha detto Enzo Paolo a Carmen Russo che ha replicato – “No! Un’altra volta? Ma non è possibile. Ci sono le feste, Natale, ci separiamo dopo le Feste, intanto facciamo gli auguri a tutti”.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi si amano ancora oggi e non lo nascondono. Proprio la showgirl ospite di Monica Setta ha confessato: “Io ed Enzo abbiamo avuto un rapporto profondamente passionale. Facevamo l’amore tutti i giorni per anni. Avevo preso io l’iniziativa di sedurlo e da quel primo bacio una sera in Romagna non ci siamo più lasciati”.