Enzo Paolo Turchi concorrente al Grande Fratello 2024, spoiler involontario di Carmen Russo da Monica Setta

Carmen Russo è stata ospite nella puntata di questa sera di Storie di Donne al Bivio di Monica Setta. Durante la chiacchierata si è sbilanciata sulla sua vita privata e sull’amore della sua vita Enzo Paolo Turchi. Tuttavia proprio parlando di lui ha commesso una clamorosa gaffe: ha spoilerato la sua entrata nella Casa del Grande Fratello prima dell’annuncio ufficiale. Al momento, infatti, i concorrenti annunciati ufficialmente sono Luca Calvani, Jessica Morlacchi, le tre ex ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, Clayton Norcross e Lino Guliano.

Enzo Paolo Turchi chi è marito Carmen Russo/ "Dopo primo bacio una sera in Romagna non ci siamo più lasciati"

Ebbene nel talk di Monica Setta, Carmen Russo ha annunciato che il marito Enzo Paolo Turchi è un concorrente del Grande Fratello 2024. Non si è trattato di un annuncio vero e proprio perché la showgirl ne ha parlato tranquillamente. All’inizio è stata Monica Setta a prendere l’argomento: “Allora Enzo Paolo ha già fatto le valige per il Grande Fratello o no”. Ed a questo punto Carmen Russo ha ammesso: “Ancora no stiamo preparando. Come l’ho presa? Sono felicissima e anche preoccupata. Felice perché lui ci teneva molto è una bella esperienza poi lui l’ha vissuto vedendo me. Lui è molto entusiasta e molto carico e speriamo che vada tutto bene.”

Carmen Russo, chi sono i genitori Giuseppina Gherardini e Giovanni Russo/ "Mamma e papà sempre con me"

Carmen Russo a Storie di donne al bivio: “Enzo Paolo Turchi sarà un concorrente del Grande Fratello 2024”

Carmen Russo ospite della puntata di questa sera, lunedì 9 settembre 2024, showgirl a tutto tondo da più di quarant’anni sposata con Enzo Paolo Turchi. Durante la chiacchierata con Monica Setta ha parlato dell’amore con Enzo Paolo Turchi e della figlia Maria fortemente voluta e nata undici anni fa dopo un lungo percorso di Carmen Russo per diventare mamma. Maria, però, non ha nessuna intenzione di seguire le orme dei genitori in quanto ama il calcio, il tennis e suona la batteria. “È proprio una ripicca per spirito di contraddizione, per principio ha detto no alla danza.” ha ammesso Carmen Russo prima di concludere facendo l’in bocca al lupo ad Enzo Paolo Turchi concorrente al Grande Fratello 2024: “Stai tranquillo andrà tutto bene.”