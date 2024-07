Eros Ramazzotti e la fidanzata Dalila Gelsomino si sono lasciati?/ “Aria di crisi, non si seguono sui social”

Eros Ramazzotti e la fidanzata Dalila Gelsomino in crisi: cosa sta accadendo alla coppia

Eros Ramazzotti e la nuova fidanzata Dalila Gelsomino sarebbero già in crisi. L’indiscrezione arriva dal settimanale CHI, che nelle sue chicche di gossip svela che il celebre cantante e la sua compagna sarebbero lontani ormai da molto tempo e prossimi alla rottura.

“Tira aria di tempesta tra il cantante e la sua compagna Dalila Gelsomino. – scrive il giornale – Nonostante i tentativi di ricucire, tra i due (che ormai non si seguono più sui social) ci sarebbe una profonda crisi che dura da tempo”. Eros e Dalila starebbero affrontando dunque da tempo un momento difficile per la coppia, che potrebbe decretare la fine della loro relazione. In effetti, ormai gli avvistamenti dei due insieme sono rari, gli ultimi risalgono a tempo fa.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino: quando il cantante ufficializzò la loro relazione

Ricordiamo che Eros Ramazzotti e Dalila hanno ufficializzato la loro relazione circa un anno e mezzo fa. Era il compleanno della Gelsomino quando il celebre cantante, ex di Michelle Hunziker, pubblicata una foto con la sua nuova fidanzata, dedicandole parole d’amore: “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura.” scriveva circa un anno fa Eros a Dalila. Sappiamo inoltre che si sono conosciuti dopo la fine del matrimonio del cantante con Marica Pellegrinelli, dalla cui unione sono nati i figli Raffaella Maria e Gabrio. Che sia arrivata al termine anche questa storia d’amore?











