Tradimenti, gelosie e litigi furibondi. I protagonisti di Amore alla prova sono pronti ad una nuova sfida che andrà in onda a partire da mercoledì 1 gennaio 2025. Con l’inizio del nuovo anno Belen Rodriguez ci accompagnerà con il suo programma di Real Time.

Quattro saranno le coppie a mettersi in gioco per capire cosa fare, se lasciarsi o se c’è invece una speranza di salvare il loro matrimonio. Oggi conosciamo meglio Esmeralda e Davide da Crotone, coppia di rispettivamente 27 e 28 anni. I due hanno deciso di chiedere aiuto al programma per via dell’estrema gelosia e del passato difficile.

Una relazione ormai logorata dalla gelosia quella di Esmeralda e Davide di Amore alla prova, con dettagli che non possono passare inosservati. Davide, infatti, ha ancora addosso due tatuaggi che aveva dedicato alla sua ex ragazza, cosa che chiaramente non fa piacere alla sua fidanzata.

Esmeralda risente di questa precedente relazione ed è vittima dell’insicurezza: passa tanto tempo a controllare i social del ragazzo scatenando spesso litigi furibondi. Sebbene all’inizio la coppia di Amore alla prova fosse molto affiatata, oggi le cose sembrano essere cambiate radicalmente…Cosa succederà? Riuscirà Belen ad aiutarli a migliorare il loro rapporto?