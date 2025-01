Per voi carissimi lettori che siete degli affezionati giocatori del Million Day – ed ovviamente anche del similare ed immancabile Extra MillionDay – è arrivato il momento di presentarvi nuovamente al cospetto della Dea Bendata per porgerle tutte le vostre scommesse e sperare di essere tra coloro che poco dopo le ore 13:00 di oggi – ovviamente giovedì 16 gennaio 2025 – potranno dirsi effettivamente vincitori o (meglio ancora!) milionari: proprio a quell’ora infatti si terrà il primissimo dei due appuntamenti sempre quotidiani con i numeri vincenti del Million Day, così come qualche ora più tardi con lo scoccare delle ore 20:30 – ed ovviamente dopo aver archiviato i tre concorsi lottiferi odierni – potrete anche scoprire la seconda cinquina fortunata del giorno sempre portatrice di ottimi doni economici per i più fortunati!

Nel caso siate ancora in tempo per giocare al Million Day (e vi ricordiamo che la finestra a vostra disposizione di chiuderà 10 minuti prima che si tenga uno dei due concorsi giornalieri) e non vogliate perdervi nessuno dei due concorsi odierni vi ricordiamo che potrete sempre sfruttare la giocata in abbonamento: scegliendo una cinquina in una qualsiasi delle modalità di gioco – che sia online, oppure fisicamente compilando la vostra schedina o dicendo i vostri numeri all’addetto della ricevitoria -, infatti, potrete scegliere per quanti concorsi consecutivi renderla valida; con l’unico svantaggio rappresentato dal fatto che sarà – ovviamente – immutabile e che dovrete pagare subito tutte le giocate.

Similmente, se non vi piacesse l’idea della giocata in abbonamento perché – magari – preferite cambiare combinazione tra mattina e sera, allora vi basterà giocare due differenti schedine del Million Day selezionando nella prima il concorso delle ore 13:00 e nella seconda quello delle 20:30, anche qui pagandole subito entrambe e restando semplicemente in attesa dei due sorteggi per confrontarli con la giusta schedina corrispondente al concorso che si è tenuto in quel determinato orario!

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: