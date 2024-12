Si ripeterà nella giornata di oggi il sempre partecipatissimo concorso del Million Day – ovviamente accompagnato dall’immancabile Extra MillionDay – che tornerà protagonista ancora una volta in questo particolarmente ricco 2024 con i suoi numeri vincenti e (soprattutto!) con i ricchi premi che lo caratterizzano e lo rendono appetibile per migliaia e migliaia di giocatori ogni giorno: nel caso – quasi certamente remoto – in cui non lo sappiate, il Million Day da più di un anno a questa parte ci regala la bellezza di due differenti concorsi giornalieri che si tengono sempre puntualissimi (anche nei giorni di festa, come abbiamo solo recentemente per Natale) alle ore 13:00 e alle 20:30 senza nessun tipo di differenza di sorta tra l’uno e l’altro!

Numeri vincenti Million Day di oggi 27 dicembre 2024/ Scopri l'estrazione delle ore 20:30

Visto che non possiamo dare per scontato che lo sappiate, vi ricordiamo che giocare al Million Day – ed ancor di più alla versione Extra, a cui torneremo tra un attimo – è veramente facilissimo perché vi basta scegliere 5 numeri (a caso, oppure tra quelli che più vi piacciono e che rappresentano per voi qualcosa di importante) e pagare una scommessa appena 1 euro: se riuscirete ad indivinarli tutti e 5 vi porterete in automatico a casa la bellezza di 1 milione di euro tondo – purtroppo ancora da tassare, all’8% -; mentre nel caso in cui ne indoviniate da quattro a due vincerete tra i mille e i due euro!

Estrazione Million Day numeri vincenti di oggi 27 dicembre 2024/ Le cinquine delle ore 13:00

Similmente, quella stessa combinazione che avete scelto per il Million Day potrete renderla valida anche per il concorso Extra semplicemente rendendolo noto all’addetto dell’ufficio scommesse o selezionando l’apposita casellina nel caso in cui giochiate online e pagando un altro euro (quindi 2 in totale): in questo caso, indovinandoli tutti e cinque – purtroppo – non vincerete il milione citato prima, ma la comunque ottima cifra di 100mila euro; con le uniche altre due differenze nei premi che riguardano il tris e la coppia pari (rispettivamente) a bottini da 100 o 4 euro rispetto ai 50 e 2 del gioco principale.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 26 DICEMBRE 2024/ Numeri vincenti delle ore 20.30: ecco i top extra!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra Million Day: