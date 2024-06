Eternal Love – L’eternità in un attimo/ Trama e cast del film romantico turco, oggi 9 giugno 2024

Il cast del film Eternal Love – L’eternità in un attimo, diretto da Ahmet Katıksız

Domenica 9 giugno 2024, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20, la commedia sentimentale turca del 2017 dal titolo Eternal love – L’eternità in un attimo.

La pellicola è diretta dal regista Ahmet Katıksız, molto conosciuto e apprezzato in Turchia per avere curato le riprese di numerose dizi (serie tv turche) di successo, tra cui Çarpışma, Alev Alev e Aile.

Chi sono Brando e Maria Rosa, figli di Christian De Sica/ “Sono un papà fortunato…”

La protagonista è interpretata da una delle attrici turche più amate e richieste del momento, Fahriye Evcen, che recentemente abbiamo visto su Canale 5 nel ruolo di Mürvet “Murka” nella serie La ragazza e l’ufficiale (Kurt Seyit ve Şura). Al suo fianco l’attore di successo Murat Yıldırım, protagonista di diverse dizi molto amate in Turchia e non solo, come Ramo, Aziz e Teşkilat. Nel cast del film.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 giugno 2024 su Rai Tre/ Luca è gravemente malato?

Eternal love – L’eternità in un attimo anche l’attore Fatih Al, che aveva già lavorato con il regista nella serie teen-drama Aşk 101 disponibile su Netflix.

La trama del film Eternal Love – L’eternità in un attimo: un amore che incontra mille ostacoli

Eternal Love – L’eternità in un attimo è la storia di due ragazzi che provengono da estrazioni sociali completamente differenti e, proprio per questo motivo, si trovano a vivere una storia d’amore molto travagliata.

Can (Murat Yildirim), infatti, è un importante e promettente neurochirurgo la cui vita ruota intorno al proprio lavoro.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non si può dire che abbia altrettanto successo, poiché il ragazzo è così impegnato nelle sue giornate con la propria professione da non lasciare spazio ai propri sentimenti.

Bastian Muller, fidanzato Ilary Blasi/ Ma quale crisi, la dedica social della conduttrice: "Ti amo!"

La sua vita cambia completamente quando incontra la bellissima Zeynep (Fahriye Evcen Özçivit), una ragazza di umili origini a cui il neurochirurgo propone un’offerta particolare: se sarà la sua compagna ad un evento per una sera, lui in cambio azzererà ogni suo debito.

Zeynep accetta l’accordo, così la coppia trascorre una serata magica, innamorandosi perdutamente l’uno dell’altra.

Nonostante il profondo sentimento che li lega, i due protagonisti saranno costretti a superare numerosi ostacoli, dati dai pregiudizi delle persone che circondano il medico, e una terribile malattia che minerà in modo profondo la loro serenità…

© RIPRODUZIONE RISERVATA