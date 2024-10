È arrivato anche questa sera il momento di scoprire finalmente tutti assieme i numeri vincenti dell’Eurojackpot che ci condurranno (o almeno, lo speriamo!) al cospetto del jackpot milionario – che oggi ammonta a ben 50 milioni di euro – e a tutti gli altri sempre numerosissimi premi vinti: giusto come metro di paragone, sappiate che lo scorso martedì i vincitori sono stati complessivamente 529mila, dei quali non sappiamo quanti fossero italiani; fermo restando che venerdì scorso abbiamo fatto la conoscenza di un sardo che ha vinto poco più di 1 milione di euro!

Mano – dunque – alle schedine perché dopo avervi augurato buona fortuna ed avervi invitati a porre la massima attenzione nella cruciale fase del ricontrollo della schedina siamo pronti ad annunciarvi i numeri vincenti di oggi – venerdì 25 ottobre 2024 – dell’Eurojackpot, tenendo le dita incrociate nella speranza che qualcuno si porti a casa qualche ricco bottino!

EuroJackpot n.86 del 25/10/2024

Combinazione vincente

42 – 2 – 36 – 50 – 19

Euronumeri

9 – 4

Allo scoccare delle ore 20 di oggi – venerdì 25 ottobre 2024 – potremo finalmente conoscere i nuovissimi numeri vincenti dell’Eurojackpot che chiuderanno definitivamente questa ricca settimana di concorsi in cui (vale certamente la pena partire da qui) il jackpot milionario ha continuato a crescere a dismisura giungendo fino ad un valore di 50 milioni di euro tondi: una cifra – non serve neppure dirlo – che potrebbe letteralmente cambiare la vostra vita; ma che d’altra parte potrebbe presto raggiungere l’ancor più sbalorditiva soglia dei 120 milioni, fissata come limite massimo oltre il quale (in realtà) continuerà a crescere per finire a rimpolpare la seconda categoria di premi riservata a chi indovinerà l’intera cinquina classica e uno dei due euronumeri protagonisti dell’Eurojackpot!

DAL JACKPOT AGLI ALTRI PREMI IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: QUANTO SI VINCE

Oltre all’ambitissimo jackpot in palio nell’Eurojackpot – comunque – è importante, carissimi giocatori, che vi ricordiate sempre che in realtà i premi possibili sono complessivamente 12 per ognuna delle possibili combinazioni che potreste indovinare tra numeri ed euronumeri estratti: impossibile darvi delle certezze in merito alle cifre in cui potreste incappare perché tutto dipenderà in larghissima parte (innanzitutto) dal fatto che sia o meno uscito il jackpot dell’Eurojackpot, includendo poi anche la variabile di quanti sono stati i vincitori complessivi e da quanti nella vostra stessa categoria di vincita; il tutto ripartito ovviamente in modo percentuale e proporzionale.

In tal senso possiamo certamente dirvi com’è andato l’ultimo corso dell’Eurojackpot che si è tenuto appena quattro giorni fa – era martedì 22 ottobre 2024 – e che nelle tre categorie più alte di premi (escludendo il jackpot rimasto invariato) ha assegnato 1 milione e 398 mila, 788mila e 3.700 euro rispettivamente con 5+1, 5+0 e 4+2 numeri, indovinati complessivamente da 37 giocatori europei; mentre tutte e tre le categorie superiori a quella 4+0 inclusa hanno superato facilmente i 130 euro, seguite da altre categorie da 20 l’una ed – infine – da quasi 10 euro per i ‘meno’ fortunati che hanno centrato 3 numeri complessivi (ripartiti in 2+1, oppure 1+2).