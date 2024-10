Fabio e Sara: cos’è successo a Temptation Island 2024 settembre

Fabio e Sara sono stati i primi a lasciare il villaggio di Temptation Island 2024 settembre pochi giorni dopo l’inizio dell’avventura. Fidanzati da un anno, i due hanno deciso di partecipare al programma perché, a causa della distanza, hanno avuto diversi problemi. Fabio vivendo in Calabria, non è mai andato a trovare la fidanzata che, invece, è andato più volte da lui. Come tutte le storie a distanza, anche quella di Fabio e Sara non è facile da portare avanti.

Con l’avventura nel villaggio di Temptation, Sara sperava di ricevere le risposte a tutte le sue domande non immaginando, però, ciò che è poi realmente accaduto. Sara, infatti, guardando uno dei tanti filmati riguardanti il fidanzato, ha scoperto di essere stata tradita. Delusa e ferita, ha così chiesto al falò immediato al fidanzato dove c’è stato un vero e proprio colpo di scena.

A chiedere il falò di confronto è stata Sara che è arrivata all’incontro con il fidanzato decisa a chiudere. Filippo Bisciglia mostra a Fabio tutti i video che hanno ferito e deluso la fidanzata Sara che non si aspettava di scoprire il tradimento all’interno di un programma televisivo. Poi, tra i due, è arrivato un colpo di scena grazie ad una domanda di Filippo Bisciglia che ha chiesto a Fabio i sentimenti per la fidanzata.

«La amo. Ho commesso degli errori, ma voglio uscire con lei». – ha detto fabio spiazzando Sara. «Non voglio averlo nella mia vita, sia chiaro. Ma ho bisogno di avere tutte le risposte a quello che ha fatto e per questo esco con lui», le risposta di lei che ha deciso di uscire insieme.

Fabio e Sara: cos’è successo dopo Temptation Island 2024 settembre

Cos’è successo dopo Temptation Island 2024 settembre tra Fabio e Sara? A svelare qualche indiscrezione è Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, il giorno dopo il falò di confronto tra Fabio e Sara, ha scritto: “In questo video ci sono Fabio e Sara, ma il programma deve ancora iniziare ma loro sono insieme a Ibiza“.

I due, dunque, staranno ancora insieme continuando a vivere la storia a distanza o ci sarà stato un nuovo colpo di scena? A svelare tutta la verità sarà l’ultima puntata di Temptation Island 2024 settembre in onda questa sera.