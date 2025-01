Dramma nel mondo del giornalismo: è morto Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera. Una vicenda choc, avvenuta in queste ore così come riportato il portale online del giornale per cui lo stesso lavorava. Tutta colpa di un incidente stradale di cui lo stesso Fabio Postiglione è stato vittima ieri sera, proprio al ritorno dalla redazione del quotidiano di via Solferino. Il giovane giornalista aveva salutato tutti in redazione, dopo di che, attorno alle ore 22:30, si era messo il casco, era salito sulla sua moto ed aveva quindi raggiunto la sua abitazione in quel di Cernusco sul Naviglio, dove lo stesso abitava con la moglie, Valentina Trifiletti, giornalista di Mediaset (oggi ricordata nelle varie trasmissioni televisive del mattino).

Fabio Postiglione, che aveva solo 44 anni, era a bordo della sua moto e stava percorrendo la Tangenziale Est quando all’altezza dello svincolo per Cologno nord deve essere successo qualcosa. Sembra che un van gli sia finitto addosso, di conseguenza il giornalista sarebbe scivolato, per poi scontrarsi violentemente contro il guard rail.

FABIO POSTIGLIONE E’ MORTO: COSA E’ SUCCESSO

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi, ma la situazione è apparsa subito molto grave, quindi la corsa in ospedale in codice rosso al San Raffaele, ma ormai non c’era più niente di fare: poco dopo l’arrivo in nosocomio Fabio Postiglione è morto.

L’uomo alla guida del van è al momento indagato per omicidio stradale, e sottoposto all’alcol test è risultato negativo, in attesa poi di ulteriori dettagli su quanto accaduto. Una fine drammatica per il 44enne giornalista napoletano (e che amava Napoli e il Napoli calcio), che era diventato giornalista professionista a 28 anni, nel 2009, quindi il suo passato al Corriere del Mezzogiorno, durante il quale si era occupato di mafia, finendo anche nel mirino dello stesse cosche, che lo vedevano come una persona scomoda. E’ stato quindi vittima di numerosi atti intimidatori fino al trasferimento a Milano nella redazione del Corriere: il resto, purtroppo, è storia di queste tragiche ore.

SI STA RICOSTRUENDO LA DINAMICA

L’esatta dinamica di quanto accaduto a Fabio è ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno esaminando anche le telecamere di sorveglianza per meglio comprenderlo. Si sa solo che un minivan Mercedes con a bordo un 44enne moldavo lo ha urtato, e quest’ultimo era in vacanza in Italia.

Non si parla comunque di sorpassi azzardati, ma semplicemente di un urto da dietro, e non è da escludere che a complicare il tutto sia stato l’asfalto ieri particolarmente scivoloso per via della forte pioggia caduta a Milano e dintorni. Subito dopo l’incidente l’uomo alla guida del van tedesco si è fermato a prestare aiuto a Fabio Postiglione e quindi ha chiamato i soccorsi: la sua posizione verrà aggiornata nelle prossime settimane.

IL SALUTO DI FEDERICA PANICUCCI

Come detto sopra, stamane numerose trasmissioni Mediaset stanno ricordando Fabio Postiglione, visto che la moglie Valentina è una delle inviate dei diversi talk dell’azienda, a cominciare da Mattino 4, in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 condotto da Federica Panicucci.

Proprio la presentatrice ha chiuso la puntata di stamane dicendo: “Vogliamo mandare un abbraccio, un abbraccio fortissimo alla nostra collega, Valentina Trefiletti, che nella notte è stata colpita da un gravissimo lutti perché il marito Fabio, di 44 anni, li vedete il giorno del matrimonio a luglio – dice mentre in studio passa una bella foto dei due durante le nozze – è morto in un incidente stradale”. Federica Panicucci aggiunge: “A lei, naturalmente a Valentina, va tutto l’abbraccio della famiglia di Mattino 4, e l’abbraccio di tutta la famiglia di Videonews di Mediaset”. Federica Panicucci ha quindi salutato l’inviata dicendo: “Valentina ti vogliamo bene”, con la voce chiaramente rotta dall’emozione