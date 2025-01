Il FantaSanremo è stato un fenomeno accolto positivamente dalla fetta di pubblico più giovane ai tempi d’oro del Festival condotto da Amadeus. Ci sono milioni di fantallentarori che non vedono l’ora di mettersi alla prova componendo la squadra perfetta serata dopo serata. Ma ora che Emis Killa ha deciso di ritirarsi da Sanremo 2025 cosa cambia nel gioco? A spiegarlo ci hanno pensato i creatori stessi.

Carlo Conti rompe il silenzio dopo il ritiro di Emis Killa da Sanremo 2025/ "Sono molto rammaricato"

“La notizia ci ha preso alla sprovvista, ma da lunedì con il nuovo aggiornamento non si potrà più schierare Emis Killa in squadra” ha annunciato uno degli ideatori, come si può vedere sul sito RaiNews.it, “ma chi lo ha già inserito potrà cambiare la formazione entro il 10 febbraio”. Sono tantissimi gli italiani che hanno accettato di giocare a questo divertimento totalmente gratuito anche quest’anno nonostante i detrattori sui social sono convinti che abbia addirittura rovinato la liturgia del Festival della Canzone Italiana.

Sostituto Emis Killa a Sanremo 2025: chi è?/ Cosa succede dopo il ritiro: regolamento e scelta di Carlo Conti

FantaSanremo 2025: i Big in gara sono pronti a tutto

Ci sono stati cantanti che si sono fatti scortare dai carabinieri, chi ha fatto finta di cantare da Ibiza, chi ha fatto flessioni sul palco, chi ha salutato a casa particolari personaggi, chi ha scherzato sui meme che ha creato in maniera involontaria: tutto questo e ancora di più è il fenomeno del FantaSanremo che anche quest’anno sbarca sul palco (e fuori) del Teatro Ariston con i Big in gara pronti a rispettare le regole e portare più punti possibili a coloro che ci giocano con sommo gusto.

Cosa cambia dopo il ritiro di Emis Killa? Poco e niente: chi ce lo aveva in squadra non ha dovuto far altro che sostituirlo con un altro artista in base ai Baudi (la moneta con cui si comprano i cantanti da avere nella propria squadra) mentre chi deve ancora comporre una squadra con il prossimo aggiornamento dell’app non troverà più disponibile il cantante in questione, che era stato uno dei più scelti per Sanremo 2025.

Emis Killa, chi è la fidanzata Martina Bottiglieri? Figlio Romeo/ "Gender reveal con i fuochi d'artificio"