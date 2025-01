Fatima Trotta, nata a Napoli nel 1986, ha cominciato molto giovane la sua carriera televisiva, prendendo parte nel 2005, quando aveva solamente 19 anni, al programma “I raccomandati” condotto da Carlo Conti. Qualche anno più tardi ha cominciato anche la sua esperienza teatrale con la compagnia Tam Tunnel di Napoli, con alcuni comici partenopei, ottenendo un notevole successo che l’ha portata, più avanti, a tornare in tv. Nel 2008 ha esordito come conduttrice di “Made in Sud”, insieme agli amici e colleghi Gigi e Ross. Nel 2012 è arrivata a coordinare il programma, in onda ormai su Rai 2: un notevole passo in avanti per Fatima Trotta, che ha ottenuto un importante successo grazie al suo talento. Ha preso parte più avanti anche a “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti.

Per la comica partenopea sono state varie anche le esperienze al cinema, nonostante il suo grande amore sia la tv, unita con il teatro. Tra queste, ad esempio, quella che l’ha portata a recitare in “Matrimonio al Sud” con Massimo Boldi. Negli anni a seguire si è specializzata sul teatro, portando in scena una serie di spettacoli di grande successo, come “Masaniello Revolution” nella stagione 2022-2023.

Fatima Trotta, il successo con Made in Sud: “Sempre una nuova scintilla”

Fatima Trotta ha legato il suo volto ad un programma molto amato, “Made in sud”. L’attrice napoletana ha esordito da giovanissima, nel 2008, come conduttrice e più avanti è arrivata persino a coordinare il programma. “Ho perso il conto degli anni in cui lo faccio” ha spiegato a Vanity Fair. Fortunatamente per Fatima, come raccontato proprio da lei, sono arrivati sempre nuovi stimoli e nuove idee che l’hanno portata a proseguire nel suo percorso.

Eppure quando ha cominciato, non amava il mondo della comicità, per sua stessa ammissione: voleva infatti lavorare con il teatro drammatico, ma nel corso degli anni e soprattutto dopo “Made in Sud”, ha cambiato idea.

