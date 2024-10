Federica Aversano racconta i suoi problemi con l’ansia e come Uomini e Donne l’abbia aiutata a superarli

Tra i sostenitori del trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne c’è una ragazza che quell’esperienza l’ha vissuta sulla sua pelle e anche con un po’ di difficoltà. Parliamo di Federica Aversano, che ha partecipato al programma nel 2022 prima come corteggiatrice di Matteo Ranieri, poi come tronista. Anche il suo secondo percorso si concluse con un nulla di fatto, perché decise di abbandonare il trono in quanto non ancora pronta ad innamorarsi. Eppure, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha sottolineato quanto quell’esperienza sia stata importante per lei, soprattutto per affrontare e superare i suoi problemi di ansia.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 ottobre 2024/ Gabriele scarica Sabrina: lacrime e pianti

Una situazione che ha avuto inizio per Federica prima della partecipazione a Uomini e Donne: “Il padre di mio figlio mi lasciò quando ero incinta, la mia fu una gravidanza pesante a livello psicologico. A due mesi dal parto mi portò in tribunale per l’affidamento e da lì ho iniziato a soffrire d’ansia.” Federica ha perciò deciso di andare in terapia e, successivamente, di tuffarsi nell’avventura di Uomini e Donne: “Partecipare al programma mi ha aiutata, mi ha formato e mi ha permesso di prendere l’ansia a braccetto.” ha ammesso.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 14 ottobre 2024: Gemma pazza di Fabio, Mario stop con Margherita?

Federica Aversano supporta Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: “Ha fatto bene a partecipare”

È per questo motivo che Federica Aversano ritrova molto di sé in Francesca Sorrentino: “Sicuramente l’ho vista in difficoltà, l’ho vista piangere e tremare. Ma penso che abbia fatto benissimo a buttarsi, anzi, le consiglio di continuare a parlarne perché anche quello aiuta.” Francesca, infatti, ha avuto un crollo all’inizio della sua avventura nel dating show di Canale 5, ammettendo sin da subito le sue fragilità. Un atteggiamento che Federica Aversano ha sottolineato essere molto costruttivo: “Ha fatto bene a partecipare al programma, parlarne aiuterà anche altre persone che soffrono d’ansia. – ha detto – Non tutti capiscono le fragilità, ma ciò che conta è trovare il proprio equilibrio.” Riuscirà Francesca a superare le sue difficoltà personali e a trovare l’amore a Uomini e Donne?