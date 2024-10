Temptation Island 2024, è già finita tra Federica Petagna e il single Stefano Tediosi

Chiusa l’esperienza nel viaggio dei sentimenti, Federica Petagna continua ad essere al centro dell’attenzione del gossip. La 22enne dopo aver chiuso la relazione con il suo fidanzato Alfonso D’Apice, che durava da otto anni, si è avvicinata moltissimo al single Stefano Tediosi. Federica dopo Temptation Island 2024 è stata beccata più volte in compagnia del bel Stefano e, sebbene nessuno dei due ha mai confermato che ci fosse un flirt tra i due, la chimica e il feeling lasciavano presupporre altro.

E invece stando all’ultimo rumors lanciato dall’esperta di gossip Deianira Marzano pare che dimenticati l’ex fidanzato Alfonso ed il single Stefano, è scattato un bacio tra Federica ed un nuovo ragazzo: Antonio Fico. Alla Marzano è arrivata una segnalazione da parte di una sua follower su Federica in compagnia di un giovane con il quale avrebbe una frequentazione con tanto di foto in cui si vede un bacio in bella vista ed il commento: “In queste foto è con Antonio Fico, me le ha girate una mia amica che li ha visti”

Federica Petagna di Temptation Island 2024 ha un nuovo amore? Spunta un retroscena

Il nuovo fidanzato di Federica Petagna di Temptation Island 2024 è Antonio Fico? Successivamente l’esperta di gossip ha spiegato meglio e nel dettaglio un nuovo retroscena sulla giovane che pare abbia già sostenuto il provino per partecipare come nuova concorrente al Grande Fratello 2024. Deianira Marzano ha riportato: “Dopo Temptation Island 2024 Federica ha frequentato un ragazzo molto carino, cugino di Titty che l’ha corteggiata subito dopo la sua uscita da Temptation Island 2024, tra loro sembrava stesse nascendo un sentimento soprattutto da parte di lui e Federica ha sempre accettato i suoi regali. Tuttavia con l’arrivo della fama e delle opportunità legate a Stefano lei ha scelto quest’ultimo ma come si dice, chi la fa l’aspetti.”