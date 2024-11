Ballando con le stelle 2024, Federica Nargi svela: “Rapporto con Luca Favilla? Sinergia e complicità”

Sono tra i candidati alla vittoria a Ballando con le stelle 2024 Federica Nargi e Luca Favilla, partita un po’ in sordina l’ex Velina di Striscia la notizia ha tirato fuori tutto il suo talento e la sua personalità nella puntata di sabato scorso quando con il suo Samba ha convinto tutti i giurati conquistando tutti 10 per un totale del punteggio finale 50. Ed a proposito del suo rapporto con il maestro Luca Favilla ha confessato: “Tra di noi va bene. Quello che dico sempre è che si è creata una giusta complicità e sinergia anche se siamo persone completamenti differenti.” E subito dopo ha aggiunto: “C’è differenza, io sono più energica mentre lui è più tranquillo e rilassato e questa cosa mi innervosisce.”

Federica e Luca Favilla nella clip introduttiva hanno rivelato che loro due non litigano ma si punzecchiano. Tuttavia mentre il maestro Ballando con le stelle è più calmo e tranquillo lei sbrocca subito ed è molto più impulsiva. Insomma tra i due c’è un ottimo rapprto e forse il marito di Federica Nargi, Alessandro Matri è un po’ geloso. In pista i due hanno portato un energico Charleston in cui l’influencer ha dato ulteriore prova di essere bravissima, presenza scenica, passi a tempo anche complessi, energia e freschezza. Ed anche la giuria l’ha apprezzata come sempre.

L’esibizione di Federica Nargi e Luca Favilla a Ballando con le stelle ha conquistato una standig ovation del teatro ed i complimenti della giuria, Ivan Zazzaroni ha voluto sottolineare anche il talento del maestro che crea sempre delle bellissime coreografie. Fabio Canino ha ammesso solo che è tutto perfetto. Carolyn Smith si è detta sorpresa: “La tua attitudine aiuta tantissimo, anche un vip con una voglia di fare hai trainato il tuo maestro. L’altra settimana era la migliore Samba mentre questo è il migliore Charleston di sempre a Ballando con le stelle 2024” Selvaggia Lucarelli li trova una bella coppia ed è sembrata lanciare un avvertimento a Bianca Guaccero: “A differenza di chi è arrivato qui già da 10, voi state crescendo insieme ed è più bello da vedere.” Si passa ai voti anche oggi tutti 10 per un totale di 50 punti.