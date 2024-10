Federica Pellegrini e Angelo Madonia sono una delle coppie protagoniste nella trasmissione Rai Ballando con le stelle, programma che va in onda il sabato sera e che vede la conduzione di Milly Carlucci. La leggendaria campionessa olimpica sta provando a cimentarsi in una nuova sfida e la coppia con Angelo ha creato molto scalpore.

Federica Pellegrini ha il sostegno da casa di suo marito Matteo e della piccola figlia e la donna ha spiegato in un’intervista degli ultimi giorni di essere molto legata alla sua famiglia. Quest’ultima si è trasferita a Roma per sostenere la madre da vicino e lei ha parlato cosi a Chi: “Senza di loro non avrei mai accettato. Dopo nove mesi che sono stato a casa con la piccola pensavo di voler fare qualcosa per me e cosi ho deciso di fare questa nuova avventura”.

Federica non ha escluso la possibilità di avere un altro figlio anche se non nell’immediato. L’idea – ha spiegato – c’è ‘ma non nell’immediato’ ha raccontato la pluricampionessa. Nell’ultima puntata abbiamo visto i due protagonisti di un emozionante e sensuale paso tra i due e la giuria ha avuto un giudizio piuttosto netto sulla coppia.

Nell’ultima prova i due hanno strappato diversi applausi e dopo che la giuria ha scherzato sull’abito abbastanza scoperto della Pellegrini sono piovuti elogi riguarda il loro ballo, disinibito e dove sia Federica che Angelo hanno dato prova di grande talento. La giuria tra le altre cose ha sottolineato, parlando della Pellegrini:

“Tu sei la donna dei record, possiamo dire che sei la formula giusto per questo show e qualche anno fa già avresti vinto. Devi solo tirare fuori la competizione che avevi in vasca anche qui”, con Federica che ha annuito e sottolineiamo che la Pellegrini potrebbe diventare una vera rivale nelle prossime puntate sia per Bianca Guaccero che per Federica Nargi. La coppia è composta da due personaggi non da poco, lo stesso Angelo arriva allo show come compagno di Sonia Bruganelli ma ha evidenziato poi di avere grande personalità.

Semplicità e sensualità da parte dei due che ora possono dire la propria e fin dalla puntata odierna possono scalare posizioni e provare magari ad ottenere la vittoria finale. Non sappiamo se i due possano davvero vincere o meno la competizione ma sono seriamente candidati a essere tra i principali protagonisti di questo show e staremo a vedere fin dove arriveranno.