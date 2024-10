Ormai sembra essere cosa certa; dopo l’esperienza a Temptation Island 2024 scandita dalla rottura con l’ormai ex fidanzato Alfonso D’Apice, Federica Petagna è prossima a diventare una nuova concorrente del Grande Fratello 2024. Una scelta che chiaramente ha già diviso il web e che in contemporanea alimenta la curiosità degli appassionati in riferimento alle possibili dinamiche che potrebbero realizzarsi nel reality. Approfittiamo dunque per capire meglio chi è Federica Petagna, soprattutto attraverso i suoi stessi racconti legati alle ultime vicende sentimentali.

Luca Giglioli, che lavoro fa il concorrente del Grande Fratello 2024?/ Giglio è un consulente d'immagine

“Io non ho amiche, da quando avevo 12 anni esco solo con lui o con mia madre”, parlava così Federica Petagna a Temptation Island 2024, sottolineando una sorta di isolamento dovuto alla gelosia dell’ormai ex fidanzato Alfonso D’Apice. “Ho le mie colpe, perchè gliel’ho permesso; mi sono fidanzata troppo presto”. Rimuginava la ragazza, quasi pentita di essersi legata in maniera così frettolosa e soprattutto di aver permesso che la sua vita sociale si azzerasse per amore.

Helena Prestes innamorata di Lorenzo Spolverato?/ "Mi è mancato molto", ma lui la gela

Federica Petagna, la ‘nuova vita’ senza Alfonso D’Apice passa per il Grande Fratelllo 2024

“Lui mi faceva sentire in colpa anche se uscivo per lavoro”, raccontava ancora Federica Petagna – prossima concorrente del Grande Fratello 2024 – a proposito delle limitazioni che, a suo dire, avvertiva a causa del rapporto con il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Ora che il legame si è spezzato proprio dopo l’avventura a Temptation Island 2024, la giovane potrebbe ritrovare quella spensieratezza tanto agognata proprio nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Già ai tempi di Temptation Island 2024, infatti, Federica Petagna ammise come proprio il format televisivo le avesse offerto un’opportunità che lontano dalle telecamere non aveva mai vissuto. “Sognavo di poter stare da sola con un gruppo di ragazze, fare cose che non ho mai fatto; adesso scelgo da sola se uscire, se fare un aperitivo, fregandomi di quello che dice lui…”.

Grande Fratello 2024, 10ma puntata/ Diretta, eliminato: entra Federica Petagna, Shaila e Lorenzo ritornano