Federico Casoni, chi è e carriera del fidanzato di Ofelia Passaponti

È un momento d’oro per Ofelia Passaponti, eletta Miss Italia 2024 e che in queste settimane affianca Amadeus in qualità di Valletta de La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio sul Canale Nove. La modella, che oggi sarà ospite di Caterina Balivo nello studio de La volta buona su Rai 1, ha una vita piena di amore e gratificazioni: la vittoria nel concorso sì, ma anche una famiglia che l’ha sempre supportata e un amore, quello per il fidanzato Federico Casoni, che dura ormai da diverso tempo.

Federico Casoni, fidanzato di Ofelia Passaponti, non è un nome così sconosciuto avendo una certa fama nel mondo dello sport: si tratta infatti di un giovane talento del basket professionistico, cestista che da quest’anno milita nel Basket Ravenna in serie B1. Parlando del suo tempo libero e dei suoi interessi in un’intervista al Corriere della Sera rilasciata a settembre, Ofelia aveva raccontato: “In estate cerchiamo di viaggiare. Per il resto non sono mondana, non faccio le ore piccole e ho poche amiche, che scelgo con cura. Ho la tendenza a creare relazioni significative e a circondarmi solo di persone che mi vogliono bene“.

Ofelia Passaponti dopo Miss Italia 2024: la dedica a famiglia e fidanzato

Federico Casoni rappresenta dunque uno dei punti fermi nella vita di Ofelia Passaponti, oltre ovviamente ai genitori e alla famiglia che non hanno mai smesso di credere in lei. La coppia è poco mondana ma non disdegna comunque di condividere sui rispettivi profili social alcuni scatti insieme, simbolo del loro amore.

Inoltre, in seguito alla vittoria di Miss Italia 2024, era arrivata una dolcissima dedica proprio a Federico e ai genitori, che l’hanno supportata sin dall’inizio in questa avventura: “Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia e al mio fidanzato che mi hanno accompagnata dal primo giorno e chi mi hanno sempre esortato ad inseguire i miei sogni che è quello che poi auguro a tutte le ragazze“.

