Fedez contro Marcell Jacobs: il velocista a rischio processo per diffamazione aggravata/ Cos’è successo

Fedez contro Marcell Jacobs: cos’è successo tra il rapper e il velocista

La battaglia giudiziaria tra Fedez e Marcell Jacobs si arricchisce di un nuovo capitolo, dopo i contrasti degli ultimi anni e alcune dichiarazioni di fuoco del velocista che ora, come riporta il Corriere della Sera, rischia il processo per diffamazione aggravata. Tutto è nato nel 2021, quando sorsero i primi dissapori tra lo sportivo e la Doom, la società milanese co-fondata da Fedez e amministrata da sua mamma Annamaria Berrinzaghi, specializzata nel settore della consulenza e dell’influencer marketing e che gestiva fino a quel momento anche l’immagine di Jacobs.

Fedez malattia, sta male? Mistero condizioni di salute: interviene ospedale San Raffaele/ Silezio preoccupa

Il 2021 fu un anno importante per Marcell Jacobs, che vinse l’oro nei 100 metri piani e la staffetta azzurra 4×100 ai Giochi Olimpici di Tokyo; i rapporti con la Doom, tuttavia, si deteriorarono e portarono ad una rottura parsa sin da subito insanabile, con l’atleta che rescisse il contratto con la società.

MARCELL JACOBS, CHI SONO LA MOGLIE E L'EX COMPAGNA/ "Primo figlio? Quando l'ho avuto ero un ragazzo..."

Marcell Jacobs querelato da Fedez: rischia il processo per diffamazione aggravata

A peggiorare gli ormai fragili equilibri tra Marcell Jacobs e la Doom furono le dichiarazioni di fuoco dell’atleta, rilasciate in un’intervista a La Stampa nel gennaio 2023, in cui non risparmiò frecciatine a Fedez e alla società: “Non pensavo fosse difficile rappresentarmi. Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità, ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato, invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente”.

Fedez ricoverato in ospedale per nuovi problemi di salute?/ Parla il suo staff: "Ecco la verità e come sta"

Jacobs fu così querelato da Fedez, dalla madre e dalla stessa Doom per diffamazione aggravata; ora, come riporta sempre il Corriere della Sera, la Procura di Brescia, attraverso il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi, avrebbe accusato formalmente l’atleta di diffamazione e depositato l’avviso di conclusione delle indagini, atto che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Un colpo importante da incassare per il velocista italiano che, dopo il grande successo degli Europei di Atletica da poco svoltisi a Roma, si prepara ora per le Olimpiadi di Parigi 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA