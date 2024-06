Fedez e Chiara Ferragni verso la separazione consensuale?/ L’indiscrezione: “Il rapper ‘come’ Ilary Blasi…”

Pare proprio che dovranno rassegnarsi coloro che speravano in un ritorno di fiamma tra Fedez e Chiara Ferragni. Sono sempre più insistenti le voci riferite ad un divorzio imminente con diverse questioni in ballo – come ad esempio la somma per il mantenimento dei figli – una circostanza che dunque va in contrasto con le possibilità, già minime, di una possibile riconciliazione tra l’influencer e il rapper.

Fedez passa la notte con la fidanzata Garance Authié/ Serata romantica a casa del cantante

Negli ultimi giorni il focus era finito sulla presunta richiesta di mantenimento per i figli di Chiara Ferragni – 40mila euro – nel merito della separazione da Fedez. Indiscrezioni che non hanno ancora trovato una chiara ed univoca conferma e anzi, nelle ultime ore, sarebbe spuntata una novità che sembra andare nel verso opposto: la possibilità di una separazione consensuale tra il rapper e l’influencer.

Luis Sal vince contro Fedez e ottiene il 100% delle quote di Muschio Selvaggio/ La reazione del rapper

Fedez ‘punta’ sugli avvocati di Ilary Blasi per la separazione da Chiara Ferragni

A riportare la notizia di una possibile separazione consensuale tra Chiara Ferragni e Fedez – come riporta la pagina Instagram di Pomeriggio Cinque – sarebbe stato il settimanale Novella 2000. “La crisi dei Ferragnez vola a grandi passi verso una separazione consensuale”, si legge così sulla pagina social della trasmissione condotta da Myrta Merlino.

Inoltre, sempre la pagina di Pomeriggio Cinque aggiunge un dettaglio riferito alla strategia legale di Fedez nel merito della separazione da Chiara Ferragni: “Avrebbe scelto per il divorzio gli stessi avvocati di Ilary Blasi nel processo contro Francesco Totti”. Dunque, la scelta di procedere con una separazione consensuale sarebbe da ascrivere alla volontà di tutelare i figli – Leone e Vittoria – rispetto a turbolenze legali e di conseguenza mediatiche.

Fedez senza freni: attacca l'ex cognata Valentina Ferragni e sbotta su Paloma/ "Se lo faccio io sono viscido"

© RIPRODUZIONE RISERVATA