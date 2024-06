Fedez e Garance Authié, prima vacanza di coppia in Puglia/ Lei pubblica le foto e scatena la polemica!

Fedez e Garance Authié insieme in Puglia: alcune foto confermano

Fedez e la nuova fidanzata Garance Authié ormai non si nascondo più. Nonostante non abbiamo ancora ufficializzato la loro relazione con una foto di coppia, appare chiaro che i due stiano insieme da avvistamenti e scatti che li immortalano negli stessi posti. Dopo essere stati beccati dietro le quinte di Battiti Live, Fedez e Garance stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia.

La conferma arriva dal fatto che il rapper e la modella di origine francese abbiano pubblicato sui rispettivi profili Instagram foto della stessa masseria pugliese. Nel particolare, Garance avrebbe confermato di essere in vacanza con Fedez postando una foto del nuovo cane del rapper, Silvio. Un gesto che i fan di Chiara Ferragni non hanno tuttavia apprezzato e che, anzi, ha sollevato una serie di commenti polemici sotto il carosello postato dalla modella.

Fiume di critiche per Garance e Fedez: ecco perché

Ecco, infatti, che tra i commenti che spuntano alle foto di Garance si legge: “Voler far sapere a tutti i costi che è in compagnia di Federico, infantile”, e ancora “Tranquilla che anche senza foto di Silvio avevamo capito che eravate in vacanza insieme. Non devi marcare il territorio.” C’è chi poi ci va giù più pesante: “La versione Shein di Chiara“, o se la prende col rapper “Ma dopo un matrimonio, due figli, e un periodo buio dell’(ex) moglie, davvero dopo neanche 4 mesi serviva uscire allo scoperto con la nuova tipa di turno? Il rispetto non esiste più? Neanche nei confronti della propria famiglia?” Né Garance, né Fedez hanno però replicato a queste critiche, continuando tranquillamente a godersi questa vacanza pugliese.

