Fedez e Taylor Mega, flirt segreto a Milano?/ Beccati insieme a cena: sfiga a Chiara Ferragni e Tony Effe

Fedez e Taylor Mega pizzicati insieme a Milano

Fedez e Chiara Ferragni sempre più lontani dopo aver messo un punto sul matrimonio al punto da avere due vita separate e frequentare una cerchia di amici totalmente distinta. Se Chiara Ferragni, infatti, sta trascorrendo l’estate con le amiche storiche a cui si è aggiunto, recentemente, Tony Effe con cui è stata pizzicata più volte al punto da aver dato il via ad una serie di indiscrezioni sul loro rapporto, Fedez ha allargato il suo giro di amici e recentemente è stato pizzicato a Milano insieme a Taylor Mega. Dopo indiscrezioni su un presunto flirt tra loro, Fedez e Taylor Mega sono stati pizzicati dal settimanale Chi che pubblica le immagini nel numero in edicola da mercoledì 3 luglio 2024.

Nella foto di Chi, Fedez e Taylor Mega sono in compagnia dell’amico e socio Leonardo Maria Del Vecchio e alla sua compagna Jessica Michel Serfaty con cui hanno cenato per poi trascorrere insieme il dopo cena.

Le foto di Fedez e Taylor Mega insieme pubblicate da Chi sono diventate immediatamente virali e c’è chi pensa che possa essere una risposta a Chiara Ferragni e Tony Effe, rispettivamente di Fedez e Tony Effe. Tra il rapper e l’influencer, tuttavia, pare che non ci sia alcun flirt in corso. Fedez, infatti, sta frequentando da diverso tempo la modella Garance Authié con cui ha anche trascorso qualche giorno in Puglia in occasione della sua partecipazione a Battiti Live.

Nelle foto di Chi, infatti, non ci sono gesti che facciano pensare ad un rapporto diverso da quello amichevole tra Fedez e Taylor Mega che, tuttavia, si sarebbero scambiati dei messaggi che, stando a quanto rivelato da Diva e Donna nelle settimane scorse, sarebbero stati letti dalla Ferragni che sarebbe andata su tutte le furie.











