Filippo Bisciglia spoiler su Temptation Island 2024/ “Qualcosa che non è mai successo nella quarta puntata…”

Tutto pronto per la quarta puntata di Temptation Island 2024 che, a quanto pare, avrà inizio con un vero e proprio colpo di scena. Ad annunciarlo, con un video pubblicato su Instagram, è stato Filippo Bisciglia, conduttore del reality delle coppie. “Questa sera, la prima frase che dirò durante Temptation Island sarà: ‘Come vi ho anticipato, sta per succedere qualcosa che non si è mai visto prima a Temptation Island. Questo qualcosa riguarda…’. – ha esordito Bisciglia, aggiungendo – Quindi non potete mancare, da subito. Ore 21.30 circa. Mi raccomando. Ci vediamo dopo”.

Bisciglia, dunque, stuzzica la curiosità del pubblico di Temptation Island 2024, annunciando che la quarta puntata di questa edizione avrà inizio con qualcosa di inedito, che mai si è visto in prima serata nel programma. Ma di cosa si tratta?

Cos’è accaduto di sorprendente nella quarta puntata di Temptation Island 2024?

Le ipotesi non mancano, ma il web ha già iniziato a dedurre che i protagonisti di questa scena mai vista a Temptation Island saranno Lino e Alessia o, in alternativa, la coppia di Luca e Gaia. L’indizio arriverebbe da uno dei video spoiler della quarta puntata di Temptation Island 2024, ambientato durante il nuovo falò dei fidanzati. Come molti hanno notato, ci sono due grandi assenti e sono proprio Luca e Lino. Da qui l’ipotesi che entrambi siano stati chiamati al falò di confronto immediato dalle rispettive fidanzate e anche in contemporanea. Che sia questo il colpo di scena di cui parla Bisciglia?

