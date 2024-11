Filippo e Gloria, chi sono i figli di Enrico Beruschi: il matrimonio con Adelaide

Chi ha seguito e amato Drive In non può non ricordarsi di Enrico Beruschi, uno dei protagonisti simbolo della trasmissione cult andata in onda negli anni ’80. Con le sue gag e il sodalizio professionale con Margherita Fumero, che rivestiva il ruolo della moglie gelosa, ha ottenuto un grande successo in carriera; ben più riservata e sottotraccia è invece la sua vita privata, sempre conservata lontana dai riflettori e tutelata al massimo.

Sebbene molti siano ancora attualmente convinti che Margherita Fumero sia sua moglie anche nella vita, oltre ad esserlo stata sulle scene, il comico è in realtà felicemente sposato con Adelaide: con sua moglie, quest’anno, ha celebrato i 50 anni di matrimonio e dalla loro storia d’amore sono nati anche due figli, Filippo e Gloria, rispettivamente nel 1976 e nel 1979.

Enrico Beruschi, i figli e la nipote Susanna: “Meravigliosa“

Ma che cosa sappiamo di Filippo e Gloria, i figli di Enrico Beruschi nati dal matrimonio con la moglie Adelaide? Anche di loro, così come della donna che è al fianco del comico ormai da tantissimi anni, si conoscono davvero poche informazioni, essendo lontani dai riflettori dello spettacolo e della televisione a differenza del padre. Quanto sappiamo di loro è stato rivelato dallo stesso attore in alcune interviste, come quella rilasciata al Corriere della Sera lo scorso ottobre.

“Ho due figli: Filippo (’76) e Gloria (‘79) che mi ha dato una nipote meravigliosa, Susanna“. Beruschi ha dunque vissuto, oltre la gioia della doppia paternità, anche quella di essere diventato nonno per la prima volta. Inoltre, sempre in quell’intervista, aveva confessato che il figlio Filippo oltre ad essere appassionato di regia ha suonato anche in una band death metal, i “Faust”, con il nome d’arte di Aleister Demon: “In verità adesso è più impegnato nel percorso di regista. Non ha mai usato il suo vero nome e ha avuto successo“.

