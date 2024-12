Giglio riceve la visita di papà Filippo Giglioli al Grande Fratello 2024

Momento toccante e divertente al Grande Fratello 2024 per Luca Giglioli, che il pubblico conosce come Giglio: nella Casa ha fatto il suo ingresso il papà, Filippo. Con un freeze, Alfonso Signorini ha fatto entrare l’uomo nel salone con tutti i concorrenti presenti, lasciando Giglio sorpreso e in lacrime al solo vederlo. Papà Filippo si è detto fiero di lui, ribandendogli il suo grande amore e facendo cenno anche alla relazione, nata nella Casa, tra suo figlio e Yulia Bruschi.

“Ti ho seguito da subito, sei entrato in punta di piedi e poi li ha appoggiati… ho sentito le cose che hai detto, i tuoi progetti futuri e io li accetto tutti, sono con te!” ha esordito papà Filippo. Poi ha continuato, parlando della relazione con Yulia: “Io ci sono, quelli che sono a casa ci sono, mamma ti bacia, e per quanto riguarda il tuo amore, che ho visto da casa, io così non ti ho mai visto. Ricorda che questo distacco vi può servire per capire se vi amate veramente. Tre mesi che non ci vediamo e sembrano dieci anni. Tutti ti aspettano, ti voglio bene, mi chiedono di te.”

Il papà di Giglio e il fratello Andrea al Grande Fratello: sorpresa in diretta

Per Giglio le sorprese al Grande Fratello 2024 non sono finite, visto che Alfonso Signorini ha invitato lui e suo padre Filippo ad andare in Mystery, dove hanno trovato una torta con tanto di candeline a forma di numero 20. Venti è l’età del fratello di Giglio, Andrea, che fa a sorpresa il suo arrivo in sala e abbraccia il gieffino con gioia. Un momento familiare bellissimo per Giglio, che ringrazia poi Signorini per la sorpresa.