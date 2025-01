Concorrenti Io canto senior 2025: chi è ancora in gara

Venerdì 24 gennaio, in prima serata su canale 5, va in onda la semifinale di Io canto senior 2025 che decreterà i finalisti che, la settimana prossima, si contenderanno la vittoria. Questa sera, 14 concorrenti si sfideranno l’uno contro l’altro attraverso esibizioni davvero commoventi che coinvolgeranno anche i coach che duetteranno con i rispettivi cantanti. Dei quattordici concorrenti in gara, solo dodici riusciranno a strappare il biglietto per la finalissima. Due concorrenti, infatti, saranno eliminati e dovranno rinunciare al sogno della finale e al montepremi di 30.000 euro.

Questi i concorrenti che si sfideranno questa sera: Alessandro Rea, Angelo Aliano, Anna Paola Andreini, Caterina Arena, Cristina Di Meo, Emiliano Curioni, Filomena Migliaccio, Gabriele Paolucci, Gabriella Bonino, Giorgio Primicerio, Giorgio Zuccolo, Massimo Gentili, Pino Minio e Saba De Rossi.

Finalisti ed eliminati Io canto senior 2025: chi è favorito

I concorrenti che, finora, sono stati eliminati sono: l’ex magazziniera 46enne di Legnaro (Padova) Silvia Siragusa, l’insegnante 53enne di Portici Alberico Lombardi, la 58enne Michela Ricoveri di Pisa e la 76enne Rosanna Cestaro di Mogliano Veneto (Treviso). Ai quattro eliminati, questa sera, si aggiungeranno altri due eliminati mentre saranno dodici i concorrenti che riusciranno a coltivare ancora il sogno di Io canto senior 2025.

Difficile fare un pronostico sui concorrenti che accederanno alla finalissima anche se, tra i nomi in pole ci potrebbe essere Saba De Rossi. Fondamentale, per la scelta dei finalisti, saranno le varie esibizioni che vedranno protagonisti sul palco i vari concorrenti che si esibiranno da soli, ma anche con i coach che, sin dalla prima puntata, li hanno affiancati, aiutati e accompagnati in un percorso dove hanno avuto modo di sfoggiare un talento canoro invidiabile coltivato negli anni come passione accanto alla propria carriera.