Flaminia Appolloni, chi è la fidanzata di Gianluca Scamacca/ ‘Wag’ a distanza e fan di Geolier

Lui in Germania, lei è in Italia a fare il tifo a distanza: stiamo parlando di Gianluca Scamacca e la sua amata fidanzata Flaminia Appolloni. La giovane pare non abbia seguito il centravanti della nazionale nella spedizione per gli Europei 2024; svolgerà senza dubbio il suo ruolo di ‘Wag’ anche a distanza e in particolare questa sera dato che la nazionale italiana è impegnata nella sfida cruciale contro la Spagna che potrebbe regalare la matematica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Flaminia Appolloni – fidanzata di Gianluca Scamacca – in attesa che la sua dolce metà torni dalla ‘missione’ valida per gli Europei 2024 pare abbia trovato un ottimo modo per impegnare il tempo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la fidanzata del calciatore ha documentato sui social la sua presenza al concerto di Geolier a Messina, proprio pochi giorni dopo la prima partita della nazionale italiana contro l’Albania.

Flaminia Appolloni, ‘L’ultima poesia’ di Geolier come manifesto del suo amore per Gianluca Scamacca?

Una canzone in particolare pare aver fatto breccia nella fidanzata di Gianluca Scamacca: “L’ultima poesia”. Flaminia Appolloni avrebbe infatti postato un video che immortala Geolier cimentarsi proprio con il suddetto brano e la ‘scelta’ non è passata inosservata ai fan. La canzone racconta di una storia d’amore per certi versi travagliata, quasi ‘velenosa’; è il sentimento però ad avere la meglio sui dissidi e avversità sentimentali. Insomma, versi e rime che sembrano rimandare ai rumor di alcuni mesi fa e riferiti ad una presunta rottura tra i due.

Se mai ci siano state davvero delle incomprensioni tra Gianluca Scamacca e la fidanzata Flaminia Appolloni, si tratta comunque di acqua più che passata. Già dopo la vittoria del centravanti in Europa League con la maglia dell’Atalanta la giovane si era palesata sui social con una dedica che definirla al miele sarebbe riduttivo. Segno eloquente di una love story che come tante vive di momenti di crisi e sconforto ma che, più forte che mai, riparte rimarginando le ferite.











