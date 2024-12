Flavia Vento e Totti sono stati insieme? Lui smentisce da vent’anni

Flavia Vento, discussa showgirl con alle spalle un passato da attrice e conduttrice, ha fatto spesso parlare di sé. Uno dei suoi “cavalli di battaglia” sui quali insiste spesso è una presunta liason con Francesco Totti, che però, a detta dell’ex calciatore della Roma, non ci sarebbe stata. Di recente, Flavia Vento è tornata a parlarne a “La volta buona”, programma di Caterina Balivo, per rispettare una promessa che aveva fatto alla conduttrice un anno prima, spiegando che sarebbe tornata sull’argomento.

“Cosa c’è di vero? Non parlo più, ho smesso di parlare di quella storia lì. Sono contenta perché la mia vita sta andando avanti quindi ho cose molto più gioiose di cui parlare” ha sottolineato la showgirl, che poi, parlando del fatto che Totti abbia smentito una storia con lei nel suo libro, ha scherzato: “Libro di Totti? Ho letto solo quello sulle barzellette, fanno ridere, ma l’ultimo non l’ho letto”. Dunque, seppur non abbia voglia di parlare ancora di quella storia di vent’anni prima, Flavia Vento continua a raccontare che, a suo dire, sarebbe avvenuta. È del parere opposto, invece, l’ex capitano della Roma.

Flavia Vento e Francesco Totti: hanno avuto una relazione? “Non sapevo che fosse incinta”

Parlando ancora della presunta storia con Francesco Totti e della smentita di lui, Flavia Vento ha proseguito: “Lui nega tutto? Ognuno dice quello che vuole, nella vita si fa ciò che vuole e io non voglio giudicare nessuno”. Della presunta storia tra i due si parla ormai da vent’anni: i due sarebbero stati insieme quando lui stava per diventare papà del primo figlio, Cristian, dalla moglie Ilary Blasi. “Non sapevo che fosse incinta, forse lo sapeva lui” ha sottolineato nella sua ospitata a Belve Flavia Vento. Ancora smentite, però, da parte di Totti.