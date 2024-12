FONSECA ESONERATO? ARIA PESANTISSIMA

Fonseca esonerato? La notizia circolava già prima di Milan Roma. Aggiornamenti importantissimi circa l’esonero del tecnico in casa Milan. Dopo il pareggio interno per 1-1 contro la Roma di Ranieri, sono circolate voci molto importanti da parte di Sky che conferma la situazione complicata per il tecnico portoghese.

Calciomercato Milan News/ Kolo Muani solo in prestito, ci sono due opzioni sulle fasce (29 dicembre 2024)

Appena dopo il triplice fischio a San Siro è cominciata ad esserci un’aria pesante sull’allenatore che ora più che mai rischia di veder finire qui la sua avventura in rossonero, in concomitanza con quella che è stata l’ultima gara del 2024.

Al termine del match, la dirigenza rossonera si è recata nella zona degli spogliatoi per discutere della situazione. In ogni caso, è già pronto il sostituto ovvero Sergio Conceicao, ex calciatore della Lazio e allenatore del Porto.

Calciomercato Milan News/ L'ex obiettivo Dani Olmo ancora fuori dal Barça. Ricci in pole (27 dicembre 2024)

Padre di Francisco, calciatore della Juventus, è già stato contatto dal club e si è imbastita una trattativa con un contratto di sei mesi (giugno 2025) con opzione di rinnovo in favore del Milan. Alcuni retroscena svelano che l’accordo con Conceiçao era già stato trovato dopo la vittoria contro il Verona.