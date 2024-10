PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA: CHI GIOCA STASERA A BRUXELLES?

La partita sarà significativa per più di un motivo (anche in ottica italiana) e allora le probabili formazioni Belgio Francia sono una tappa fondamentale in avvicinamento all’incontro che avrà luogo stasera, lunedì 14 ottobre 2024, per la Nations League a Bruxelles. I padroni di casa devono riscattare la sconfitta per 2-0 all’andata, hanno ritrovato un po’ di fiducia grazie alla rimonta di giovedì a Roma, anche se facilitata dall’inferiorità numerica degli Azzurri per oltre un tempo, ed inoltre sanno che oggi potrebbe essere l’ultima chance per tornare in corsa per i quarti.

La Francia invece vive un periodo particolare, con assenze eccellenti fra i convocati come ad esempio Griezmann e soprattutto Mbappé, quattro giorni fa ha comunque vinto per 4-1 contro Israele ma naturalmente l’esame sarà più impegnativo oggi a Bruxelles per i Bleus del c.t. Didier Deschamps. La speranza è che le aspettative si tramutino in un match piacevole, per il momento possiamo analizzare che cosa ci dicono le ultime notizie sulle probabili formazioni Belgio Francia…

CURIOSIAMO TRA LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Partita decisamente intrigante, diamo allora uno sguardo anche al pronostico mentre parliamo delle probabili formazioni Belgio Francia. Le quote Snai ci dicono che il segno 2 è leggermente favorito e proposto a 2,45, ma è difficile sbilanciarsi perché il segno 1 vale invece 2,80 volte la posta. Possiamo invece osservare che il pareggio sarà l’opzione più remunerativa, con il segno X a quota 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA

POCHI RITOCCHI PER TEDESCO?

Nelle probabili formazioni Belgio Francia potrebbero essere pochi i ritocchi da parte di Domenico Tedesco rispetto al match di giovedì contro l’Italia, anche se diversi ballottaggi sono ancora aperti, soprattutto nel reparto offensivo, per cui attenzione a possibili sorprese. Proviamo comunque ad indicare un modulo 4-2-3-1 con il portiere Casteels protetto da una difesa a quattro che potrebbe vedere Castagne a destra per affiancare Faes e Theate in mezzo più De Cuyper a sinistra; qualcosa potrebbe cambiare in mediana, dove indichiamo Tielemans affiancato da Vranckx; qualche dubbio in più in avanti, dove per ora restano su una conferma di Doku, De Ketelaere e Trossard alle spalle di Openda, ma non mancano le alternative.

QUANTO CAMBIA DESCHAMPS?

Discorso simile si potrebbe fare anche per Didier Deschamps nelle probabili formazioni Belgio Francia, anche perché sarà uguale il modulo 4-2-3-1. Rispetto alla precedente partita contro Israele potrebbe rimanere stabile la difesa con il portiere Maignan e davanti a lui la difesa a quattro con Koundé, Saliba, Konaté e Hernandez da destra a sinistra; qualcosa potrebbe cambiare in mediana, noi proviamo ad indicare Fofana al fianco di Tchouameni; attenzione poi alla trequarti con Dembélé, l’ipotesi Guendouzi avanzato in posizione centrale e Barcola a sinistra, mentre la prima punta dei Bleus dovrebbe essere ancora Kolo Muani.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA: IL TABELLINO

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vranckx; Doku, De Ketelaere, Trossard; Openda. All. Tedesco.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Hernandez; Fofana, Tchouameni; Dembélé, Guendouzi, Barcola; Kolo Muani. All. Deschamps.