PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ISRAELE: CHI GIOCA A DEBRECEN?

Andiamo a parlare delle probabili formazioni Belgio Israele: la partita valida per la Nations League 2024-2025, nel girone 2 che è quello dell’Italia, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 6 settembre presso il Nagyerdei Stadion di Debrecen. Siamo in Ungheria: bisogna allora dire che Israele gioca in campo neutro anche le gare che sarebbero ufficialmente in trasferta, un modo per equilibrare una situazione altrimenti troppo sfavorevole, ma in ogni caso questa sera il focus sarà in particolar modo su un Belgio che arriva dall’ennesima delusione, quella agli Europei in cui aveva già faticato nel girone e poi è stato eliminato agli ottavi.

I Diavoli Rossi ormai sono alla fine della loro generazione d’oro, che ha raccolto ben poco rispetto alle tantissime aspettative; questa Nations League può essere l’occasione per Domenico Tedesco per provare a testare qualche nuovo giocatore per un ciclo che sappia ripartire in grande stile, perché tra poco arriveranno anche le qualificazioni al Mondiale. Israele ci crede, è una nazionale sicuramente in crescita anche se manca sempre il centesimo per fare l’euro; adesso noi scopriamo in che modo i due Commissari Tecnici intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco di Debrecen, e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Belgio Israele.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ISRAELE: QUOTE E PRONOSTICO

A margine delle probabili formazioni Belgio Israele scopriamo che le quote Snai fornite sulla partita di Nations League danno chiaramente come favoriti i Diavoli Rossi, che sono forti di un 1,30 come valore posto sul segno 1 per la loro vittoria, mentre il segno 2 per il successo di Israele vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a ben 9,25 volte quello che avrete messo sul piatto e, a completamento del pronostico, il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 5,50 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ISRAELE

LE MOSSE DI TEDESCO

La grande novità nelle probabili formazioni Belgio Israele è l’assenza di Romelu Lukaku: cambiamento sostanziale per Tedesco, che a questo punto in attacco si affiderà sicuramente a Openda, stando ai convocati il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1 con De Bruyne a fare da trequartista e poi due esterni che possono essere Johan Bakayoko, quasi certo di una maglia almeno secondo le ultime uscite del Belgio, e Lukébakio che può agire sull’altra corsia, naturalmente senza dimenticarsi di De Ketelaere.

Con lui è anche possibile un cambio modulo giocando con due punte. In mezzo agiscono Tielemans e uno tra Orel Mangala e Amadou Onana; da valutare i terzini, con Castagne e Theate favoriti su un Meunier che ha forse superato il suo momento migliore; come centrali in difesa Faes e Debast (più del giovane De Winter che però potrebbe avere spazio), mentre in porta ancora una volta manca Courtois e dunque la maglia da titolare, come agli Europei, sarà affidata a Casteels.

LE SCELTE DI BEN SHIMON

Con le probabili formazioni Belgio Israele scopriamo che Ran Ben Shimon dovrebbe giocare con un 4-3-3: abbiamo Omri Glazer a difendere la porta, in difesa invece i due centrali saranno Shlomo e Nachmais mentre i due terzini dovrebbero essere Dasa e Gropper. A centrocampo la regia è quella di Lavi, favorito su Dan Glazer e Hofmayster che sono le due alternative; Kanaan e Shamir insidiano invece le maglie di Gordana e Safuri che per il momento dovrebbero essere titolari come mezzali.

Poi ecco il tridente offensivo nel quale gli esterni usciranno dai ballottaggi tra Kinda, Layous, Dan Biton e Peretz, con gli ultimi due che avevano giocato come titolari l’ultima partita di Israele; testa a testa anche per il ruolo di centravanti con Melamed in vantaggio su Baribo, come variazione tattica Ben Shimon potrebbe pensare di mandare in campo Altman e magari cambiare modulo passando a un 4-3-1-2, ma si vedrà.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ISRAELE: IL TABELLINO

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; O. Mangala, Tielemans; Lukébakio, De Bruyne, J. Bakayoko; Openda. Allenatore: Domenico Tedesco

ISRAELE (4-3-3): O. Glazer; Dasa, Shlomo, Nachmais, Gropper; Gordana, Lavi, Safuri; Biton, Melamed, Peretz. Allenatore: Ran Ben Shimon