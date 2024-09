PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SHAKHTAR: CHI GIOCA UNA PARTITA STORICA?

Sarà una sera indimenticabile per un’intera città oggi, mercoledì 18 settembre 2024, per cui le probabili formazioni Bologna Shakhtar meritano grande attenzione. Sono passati 60 anni dall’ultima volta del Bologna in quella che allora era evidentemente la Coppa dei Campioni, anche se i rossoblù avrebbero sperato di arrivare in modo migliore. Il pareggio in extremis a Como ha evitato di peggiorare ulteriormente una situazione già modesta in campionato, però la sensazione è che in estate la squadra si sia parecchio indebolita e quindi il compito del nuovo allenatore Vincenzo Italiano non sarà facile, specie adesso che comincia il doppio impegno.

Oggi però si può pensare solo alla gioia per questo evento storico e magari provare ad approfittare di un abbinamento non impossibile: lo Shakhtar Donetsk può mettere sul piatto grande esperienza internazionale, però ha qualcosa in meno rispetto a qualche anno fa, come è anche inevitabile che sia pensando alla guerra in Ucraina, che imporrà ad esempio allo Shakhtar di giocare a Gelsenkirchen tutte le partite “casalinghe” in questa Champions League. Tutto questo premesso, adesso curiosiamo più nel dettaglio nelle probabili formazioni Bologna Shakhtar.

COSA CI DICONO QUOTE E PRONOSTICO?

Le probabili formazioni si accompagnano al pronostico su Bologna Shakhtar, come nostra abitudine. Secondo l’agenzia Snai, i rossoblù partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,85, mentre si raggiunge quota 3,45 per il segno X in caso di pareggio e si tocca il valore di 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse lo Shakhtar Donetsk.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SHAKHTAR

ECCO LE IDEE DI ITALIANO

Le probabili formazioni Bologna Shakhtar ci dicono che Vincenzo Italiano deve ancora trovare il modo di far decollare il suo nuovo Bologna, oggi ci proverà con un modulo 4-2-3-1 e questi possibili undici titolari: Skorupski in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Posch, Beukema, Erlic e Miranda da destra a sinistra; una mediana elvetica con la coppia formata da Aebischer e Freuler; sulla trequarti invece ecco Orsolini a destra, Fabbian in posizione centrale e infine sulla sinistra potrebbe essere il momento del ritorno di Ndoye; infine, come centravanti Castro è favorito su Dallinga.

FOCUS SULLE MOSSE DI PUSIC

L’allenatore degli ucraini, il bosniaco Marino Pusic, potrebbe invece affidarsi ad un modulo 4-3-3 che almeno sulla carta sarebbe offensivo per le probabili formazioni Bologna Shakhtar: Riznyk è il titolare in porta; davanti a lui ci aspettiamo che il reparto arretrato a quattro sia formato da Konoplya, Bondar, Matvienko e Azarovi; a centrocampo invece al Dall’Ara i titolari degli ospiti potrebbero essere Bondarenko, Kryskiv e Sudakov; infine, lo Shakhtar potrebbe proporre un tridente d’attacco con Pedrinho a destra, Sikan centravanti e Kevin a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SHAKHTAR: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarovi; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin. All. Pusic.