VIDEO COMO BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Bologna acciuffa in rimonta ed in trasferta il Como con un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i lombardi iniziano la partita alla grande sbloccando infatti il punteggio subito al 6′ tramite l’autorete siglata da Casale, sfortunato nel deviare la sfera nella sua porta cercando di intercettare un cross di Cutrone.

Gli uomini allenati da mister Fabregas insistono e falliscono almeno tre opportunità, un paio con il solito Cutrone tra il 33′, fermato in angolo da un difensore avversario, ed il 40′ ed una pure con Dossena, che calcia alto sopra la traversa al 34′. Nel secondo tempo la squadra guidata dal tecnico Vincenzo Italiano ricomincia in maniera arrembante e cercano quindi di pareggiare con Dallinga al 48′ ma i biancoblu riescono invece a trovare il gol del raddoppio al 53′ ringraziando il solito Cutrone, bravo a segnare su assist di Strefezza.

Nel finale i rossoblu sbattono contro il palo con Pobega al 72′ ed accorciano invece le distanze al 77′ con il gol firmato da Castro, approfittando di un rimpallo favorevole. Proprio lo stesso Castro regala poi l’assist a Iling Junior per ripristinare l’equilibrio di partenza una volta per tutte nel recupero al 90’+1′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo in tre occasioni ammonendo rispettivamente Iovine al 45′ e Moreno al 45’+4′ da un lato, Pobega al 72′ dall’altro. Il punto conquistato in questo quarto turno di campionato permette al Como di raggiungere quota 2 ed al Bologna di portarsi a 3 punti nella classifica della Serie A 2024/2025.

VIDEO COMO BOLOGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS