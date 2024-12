PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER: CHI GIOCA IN SARDEGNA?

Leggiamo le probabili formazioni Cagliari Inter per presentare la partita in Sardegna che sarà un delicato anticipo di Serie A. Per i padroni di casa rossoblù di Davide Nicola l’obiettivo sarebbe naturalmente quello di ottenere punti che contro i campioni d’Italia in carica sarebbero imprevisti, ma molto utili in ottica salvezza dopo le ultime tre sconfitte consecutive, delle quali evidentemente la più pesante è stata l’ultima, perché maturata contro una rivale per lo stesso obiettivo come è il Venezia.

L’Inter di Simone Inzaghi invece arriva a Cagliari naturalmente con l’obiettivo di una vittoria per chiudere al meglio un anno indimenticabile. Prima di Natale è arrivato il successo contro il Como, che lascia l’Inter potenzialmente prima in classifica in base all’esito del recupero contro la Fiorentina, ma la battaglia per il tricolore potrebbe essere più complicata rispetto all’anno scorso e quindi serve bottino pieno anche in Sardegna. Tutto ciò premesso, diamo spazio davvero alle probabili formazioni Cagliari Inter…

NERAZZURRI FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

I nostri lettori lo sanno, parlando delle probabili formazioni c’è spazio anche per il pronostico su Cagliari Inter in base alle quote dell’agenzia Snai. I campioni d’Italia partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,40, mentre poi si sale già a quota 4,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,75 volte la posta in palio sul segno 1 se invece vincesse il Cagliari oggi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

VARI DUBBI PER NICOLA

Attenzione ai ballottaggi ancora aperti per Davide Nicola nelle probabili formazioni Cagliari Inter. Il modulo di riferimento è il 3-5-1-1, ma con tre dubbi per quanto riguarda i nomi dei titolari: in porta ci sarà Sherri; la difesa a tre sarà aperta da Zappa, però Mina e Palomino sono in ballottaggio come perno centrale del reparto che sarà poi completato da Luperto; a centrocampo ecco il folto reparto a cinque con Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola e Augello schierati da destra a sinistra; Gaetano e Viola si giocano invece la maglia da trequartista alle spalle del centravanti Piccoli. Se vi state chiedendo quale sia il terzo ballottaggio, dobbiamo indicare il possibile passaggio al modulo 4-4-1-1, che porterebbe Felici in campo a discapito di Deiola.

TUTTO CHIARO PER INZAGHI?

Le probabili formazioni Cagliari Inter non dovrebbero fornirci invece molte sorprese sulla sponda nerazzurra. Simone Inzaghi infatti sta recuperando Pavard e Acerbi in difesa, ma di certo non è ancora il momento di vederli in campo, soprattutto da titolari, per cui il solito 3-5-2 dei campioni d’Italia si apre con il portiere Sommer protetto da Bisseck, De Vrij e Bastoni, che in questo momento sono di base i titolari in difesa; a centrocampo dovremmo vedere Dumfries terzino destro, per il resto poche sorprese con Barella, il regista Calhanoglu, Mkhitaryan e sulla sinistra Dimarco per completare il folto reparto a cinque; infine, i due attaccanti titolari dovrebbero essere ancora una volta il capitano Lautaro Martinez e il capocannoniere Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Gaetano; Piccoli. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.