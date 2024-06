Formazioni Croazia Albania/ Quote: Pasalic sarà titolare? (Euro 2024, oggi 19 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ALBANIA: CHI GIOCA AD AMBURGO?

Le probabili formazioni di Croazia Albania sono una tappa fondamentale verso la partita di oggi pomeriggio ad Amburgo, anche perché siamo nel girone B degli Europei 2024 e quindi l’Italia darà uno sguardo interessato a quanto succederà alla vigilia del secondo impegno degli Azzurri. Quando nella seconda giornata di un grande torneo si affrontano due formazioni che hanno aperto con una sconfitta il loro cammino è chiaro che la posta in palio sia già pesante e le mosse dei due allenatori potrebbero assumere un significato davvero essenziale. La Croazia deve inventarsi qualcosa dopo la sconfitta per 3-0 contro la Spagna, partita che ha ridimensionato gli slavi, sia pure contro una rivale naturalmente fortissima.

L’Albania ha vissuto un inizio da favola, poi in realtà ha rischiato un pesante rovescio, ma ha saputo limitare i danni e nel finale ha sfiorato il pareggio: questa in sintesi è stata la sconfitta contro l’Italia di sabato scorso. In questo caso non è tutto da buttare via, però naturalmente c’è la consapevolezza che oggi bisogna fare il colpo perché dopo c’è la Spagna, ma di fronte ci sarà chi è stato semifinalista all’ultimo Mondiale e quindi il girone di ferro imporrà alle Aquile un altro duro esame. Questo è il quadro della situazione, ma adesso scopriamo tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Croazia Albania.

SPAZIO ANCHE A PRONOSTICO E QUOTE!

Può essere stuzzicante, facendo una pausa nelle probabili formazioni di Croazia Albania, esaminare anche il pronostico secondo l’agenzia Snai: i croati, formalmente padroni di casa, sono favoriti e quindi il segno 1 è proposto a 1,50 mentre varrebbe ben 7,00 la posta in palio il segno 2 per il successo dell’Albania. In mezzo ecco il pareggio, con il segno X quotato a a 4,25 volte la giocata

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ALBANIA

DALIC CAMBIA QUALCOSA?

Il debutto è stato estremamente deludente, staremo a vedere se questo porterà a novità significative per il c.t. Zlatko Dalic nelle probabili formazioni di Croazia Albania. Quella più verosimile è l’inserimento di Pasalic a discapito di Majer come trequartista in un modulo 4-3-1-2, con il giocatore dell’Atalanta che giocherebbe alle spalle dei due attaccanti titolari, cioè Petkovic e Kramaric. Meno da segnalare negli altri reparti: davanti al portiere Livakovic ecco la difesa a quattro con Stanišić terzino destro, i due centrali Šutalo ed Erlić e sulla corsia di sinistra Gvardiol. Praticamente impossibile invece ipotizzare dei cambiamenti a centrocampo, dove la Croazia non può fare a meno dei “tre tenori”, cioè naturalmente Brozovic, Kovacic e più ancora Modric.

ECCO LE MOSSE DI SYLVINHO

Dopo una sconfitta, ma in proporzione con più elementi positivi, il c.t. brasiliano Sylvinho potrebbe comunque offrirci una novità significativa nel modulo 4-4-1-1 per le probabili formazioni di Croazia Albania, perché Broja subisce la concorrenza di Manaj (entrato bene contro l’Italia) come centravanti, mentre Bajrami sarà il trequartista a supporto. Procedendo a ritroso avremo invece due linee a quattro: la prima a centrocampo con la coppia formata da Asllani e Ramadani nel cuore della mediana, Asani a destra e Seferi a sinistra in qualità di esterni. In difesa ecco invece Hysaj terzino destro, Djimsiti e Ajeti centrali e Mitaj a sinistra, dovrebbero essere loro i titolari dal primo minuto davanti a Strakosha, che come portiere dovrebbe avere ancora la meglio su Berisha.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ALBANIA: IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-1-2): Livaković; Stanišić, Šutalo, Erlić, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Pasalic; Petković, Kramaric. All. Dalic.

ALBANIA (4-4-1-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asani, Asllani, Ramadani, Seferi; Bajrami; Broja. All. Sylvinho.











