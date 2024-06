FORMAZIONI DANIMARCA INGHILTERRA/ Quote: Marc Guéhi è il volto nuovo (Europei 2024, 20 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA INGHILTERRA: IL VOLTO NUOVO

Il vero volto nuovo nelle probabili formazioni di Danimarca Inghilterra può essere quello di Marc Guéhi. Avevamo parlato di come i tre leoni siano cambiati poco rispetto alla finale degli Europei raggiunti tre anni fa, uno degli elementi che Gareth Southgate ha aggiunto in seguito è proprio il difensore centrale classe 2000, nato in Costa d’Avorio ma trasferitosi in Inghilterra già da bambino. Dopo un paio d’anni nel Cray Wanderers, squadra dei sobborghi di Londra, Guéhi è entrato nel settore giovanile del Chelsea: qui è rimasto per ben 13 stagioni fino al 2020, e nell’anno del lockdown è anche riuscito a comparire in prima squadra con due presenze in Coppa di Lega.

La sua carriera è proseguita nel Championship con lo Swansea; un anno e mezzo da titolare prima del grande salto in Premier League con il Crystal Palace, della cui retroguardia è diventato elemento fisso tanto prima ha giocato gli Europei Under 21, poi Southgate lo ha convocato in prima squadra facendolo esordire nel marzo di due anni fa, in un’amichevole contro la Svizzera. A oggi le presenze con l’Inghilterra sono 12; Guéhi parte alle spalle di John Stones e Harry Maguire, ma domenica l’assenza di quest’ultimo lo ha fatto esordire agli Europei 2024 e ora la maglia al centro della difesa inglese potrebbe essere confermata. (agg. di Claudio Franceschini)

MATCH ATTESISSIMO!

Sicuramente le probabili formazioni di Danimarca Inghilterra ci introducono a uno degli appuntamenti più attesi nel primo turno degli Europei 2024: alle ore 18:00 di giovedì 20 giugno, per il girone C, si gioca la riedizione della semifinale dell’ultima edizione. Siamo a Francoforte, dove la Danimarca cerca riscatto da quella partita che avrebbe anche potuto vincere, e dalla quale vuole prendersi tre punti con i quali di fatto, dopo il pareggio contro la Slovenia all’esordio, archivierebbe la qualificazione agli ottavi mettendo invece in difficoltà gli inglesi.

L’Inghilterra ha aperto gli Europei 2024 con una vittoria contro la Serbia, anche se ha dovuto soffrire più del previsto; la cosa importante chiaramente è l’essersi messa al primo posto nella classifica del girone, adesso però Gareth Southgate sa bene di dover salire di colpi anche perché la stampa nazionale è particolarmente critica anche sul piano di gioco e convinzione in campo. Vediamo allora in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco del Waldstadion: prendiamoci del tempo utile per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Danimarca Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO DANIMARCA INGHILTERRA

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per questa partita degli Europei 2024, e che leggiamo a corredo delle probabili formazioni di Danimarca Inghilterra, indicano nei tre leoni i chiari favoriti: il segno 2 per la loro vittoria ha un valore pari a 1,65 volte quanto messo sul tavolo, siamo già a una somma pari a 3,65 volte la giocata per il segno X che identifica il pareggio mentre il segno 1, sul quale dovrete puntare per l’affermazione della Danimarca, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,75 volte l’importo investito sul match.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA INGHILTERRA

LE MOSSE DI HJULMAND

Da parte di Kasper Hjulmand possibile conferma, in Danimarca Inghilterra, del 3-4-1-2 che ha pareggiato contro la Slovenia: in difesa dovrebbe essere confermato il terzetto composto da Joachim Andersen, Vestergaard e Christensen a protezione del veterano e capitano Kasper Schmeichel, ma anche a centrocampo Morten Hjulmand rimane favorito su Norgaard e Delaney per occupare la casella a fianco di Hojbjerg, uno degli insostituibili di questa nazionale scandinava per la sua capacità di fare le due fasi. Sulle corsie esterne dovrebbero dunque correre Bah a destra e Victor Kristiansen a sinistra, mentre Eriksen con il gol in apertura domenica si è di fatto garantito un’altra partita da titolare. Davanti, Hojlund rimane comunque il punto di riferimento della Danimarca e dunque sarà in campo, il suo partner offensivo stavolta potrebbe essere Dolberg anche se forse per caratteristiche Hjulmand continuerà a puntare su Wind, dunque vedremo quali saranno le scelte definitive contro l’Inghilterra.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Anche Southgate deve certamente pensare bene alle decisioni in vista di Danimarca Inghilterra, ma sarà comunque difficile mettere mano alla sua nazionale: per esempio, Jarrod Bowen ha fatto bene quando è stato messo in campo contro la Serbia ma questo significherebbe togliere uno tra Saka e Foden, lo stesso si può dire di Gallagher e il giovane Mainoo nei confronti di Alexander-Arnold, visto che comunque Declan Rice in mezzo al campo è intoccabile. Dunque, Southgate potrebbe aspettare di fare turnover contro la Slovenia, e stasera andare subito a caccia della qualificazione agli ottavi: Stones e Guéhi proteggono ancora una volta Pickford, Walker e Trippier (favorito su Shaw) corrono sulle fasce laterali, poi naturalmente non è in discussione la maglia di Bellingham che si è già rivelato per il campione che è risolvendo la prima sfida agli Europei 2024. Davanti al fenomeno del Real Madrid giocherà Harry Kane, per lui partita tosta contro la Serbia e ora andrà a caccia della prima rete nella manifestazione.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA INGHILTERRA: IL TABELLINO

DANIMARCA (3-4-1-2): K. Schmeichel; J. Andersen, Vestergaard, Christensen; Bah, Hojbjerg, M. Hjulmand, V. Kristiansen; Eriksen; Hojlund, Wind. Allenatore: Kasper Hjulmand

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, D. Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Gareth Southgate











