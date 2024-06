Formazioni Francia Lussemburgo/ Quote: subito Kanté in mezzo? (amichevole, 5 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA LUSSEMBURGO: DESCHAMPS CON I MIGLIORI?

Siamo all’analisi delle probabili formazioni di Francia Lussemburgo, la prima amichevole che i Bleus giocano in vista degli Europei: la Francia farà il suo esordio tra due settimane contro l’Austria, mercoledì 5 giugno alle ore 21:00 scende in campo a Metz per sfidare una nazionale che ha fatto bene nel corso delle qualificazioni, ma ovviamente secondo le sue possibilità: sulla carta non dovrebbe esserci storia, diciamo che Didier Deschamps ha scelto come sparring partner un’avversaria che possa permettergli di studiare, sperimentare e far entrare in forma i suoi giocatori senza preoccuparsi del risultato.

Qualcosa il CT dei vice campioni del mondo dovrà ancora valutare: la rosa della Francia per gli Europei 2024 ha parecchie soluzioni e ci sono alcuni ruoli che vanno definiti, detto che poi almeno nella prima fase potrebbe esserci l’occasione per fare un po’ di turnover e dunque tutti saranno utili, come del resto accade quando le competizioni sono lunghe. Per ora però proviamo a ipotizzare in che modo Deschamps farà giocare la sua nazionale nell’amichevole di Metz: prendiamoci allora del tempo per fare la nostra solita analisi approfondita sulle scelte di campo, in questo caso per le probabili formazioni di Francia Lussemburgo.

QUOTE E PRONOSTICO FRANCIA LUSSEMBURGO

Le quote dell’agenzia Snai che proponiamo a margine delle probabili formazioni di Francia Lussemburgo sono un plebiscito a favore dei Bleus: basti dire che il guadagno sulla vittoria della nazionale di casa (segno 1) porterebbe in dote un guadagno quasi nullo, perché parliamo di un valore da 1,01 la giocata. I colpi veri sono rappresentati dalle altre due opzioni: il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 15,00 volte quello che avrete messo sul piatto, con il segno 2 per l’affermazione del Lussemburgo la vincita intascata arriva addirittura a 35,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA LUSSEMBURGO

GLI 11 DI DESCHAMPS

Nel parlare delle probabili formazioni di Francia Lussemburgo possiamo innanzitutto dire che ci sono due giocatori in dubbio: Maignan e Rabiot potrebbero saltare questa amichevole e bisognerà valutare in che condizioni arriveranno all’esordio europeo del 17 giugno. In porta dunque Aréola si candida a essere titolare contro il Lussemburgo, mentre a centrocampo potrebbe essere subito in campo Kanté, uno degli eroi del Mondiale 2018 che alla nazionale transalpina mancava da un po’, e sul quale c’è il punto di domanda appunto riguardo la titolarità. Le alternative sono Camavinga e Tchouaméni, ma al posto del secondo potrebbe facilmente giocare Youssouf Fofana che è in grande crescita; in difesa invece si dovrebbe andare con Upamecano e uno tra Ibrahima Konaté e Saliba, Koundé che a destra contende la maglia a Pavard e il ballottaggio a sinistra tra Theo Hernandez e Ferland Mendy. In avanti le certezze sono naturalmente Griezmann e Mbappé, ma anche Giroud dovrebbe avere il posto dal primo minuto, pur se insidiato da Kolo Muani; a questo punto resterebbe una maglia e se la giocano Marcus Thuram e Coman, ma occhio a Barcola che può essere il nome a sorpresa per gli Europei.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA LUSSEMBURGO: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Aréola; Koundé, I. Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Camavinga, Kanté; Griezmann, Mbappé, M. Thuram; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Bohnert, Martins, Gerson, Jans; Sinani, Barreiro, Olesen, Martins Pereira, Borges Sanches; Muratovic. Allenatore: Luc Holtz











