Formazioni Germania Ucraina/ Quote: chi gioca l’amichevole? (oggi 3 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UCRAINA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Una bella amichevole di preparazione agli Europei richiede l’analisi delle probabili formazioni di Germania Ucraina, che ci terrà compagnia stasera da Norimberga. Logicamente i tedeschi sono sempre fra le Nazionali da tenere in maggiore considerazione, a maggior ragione pensando che i padroni di casa di Euro 2024 saranno loro – anche se in verità l’ultima volta di un grande torneo in Germania la festa fu tutta azzurra – e che vorranno tornare a trionfare dieci anni dopo il Mondiale in Brasile e ben 28 anni dopo l’ultimo successo agli Europei.

Per gli ucraini scendere in campo invece è già una vittoria: parliamo di una squadra che raggiunse i quarti negli scorsi Europei, ma ovviamente per il loro Paese tutto è cambiato dall’estate 2021 e con il calcio si vuole almeno provare a regalare un sorriso. Restano avversario ostico per chiunque, come l’Italia sa bene, poi la qualificazione per Euro 2024 è arrivata grazie ai playoff di marzo. Tutto questo premesso, possiamo curiosare adesso nelle probabili formazioni di Germania Ucraina.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Parliamo delle probabili formazioni ma adesso possiamo dare uno sguardo anche al pronostico su Germania Ucraina in base alle quote dell’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 per la vittoria della Germania è quotato a 1,40, mentre poi si sale già a quota 4,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,75 volte la posta in palio sul segno 2 per chi avrà creduto in un colpaccio ddell’Ucraina.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UCRAINA

LE POSSIBILI SCELTE DI NAGELSMANN

Le probabili formazioni di Germania Ucraina vedono il c.t. tedesco Julian Nagelsmann logicamente costretto a rinunciare ai giocatori coinvolti appena due giorni fa nella finale di Champions League (e non sono pochi per la Germania), oltre ad altri che non sono ancora al meglio della loro condizione, di conseguenza potrebbero esserci numerose novità. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 che schieriamo con Ter Stegen protetto dai quattro difensori Kimmich, Tah, Anton e Mittelstädt; in mediana spazio invece alla coppia composta da Gross e Gundogan, così come nel reparto offensivo potrebbero giocare Havertz, Wirtz e Muller a sostegno di Beier, possibile prima punta oggi.

QUALI SCELTE PER REBROV?

Potrebbe essere più semplice capire le scelte del c.t. ospite Serhiy Rebrov per quanto riguarda le probabili formazioni di Germania Ucraina. Considerando che Lunin è del Real Madrid, tra i pali stasera dovrebbe esserci Trubin. L’Ucraina si affiderà a un modulo 4-2-3-1 nel quale la linea difensiva a quattro potrebbe essere composta da Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykhaylichenko, anche a causa degli acciacchi di Mykolenko; infatti in Nazionale tradizionalmente agisce in mediana Zinchenko, che dovrebbe essere affiancato dal genoano Malinovskyi; infine, ecco che sulla trequarti potrebbero agire Tsygankov, Sudakov e Mudryk alle spalle del centravanti Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UCRAINA

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt; Gross, Gundogan; Havertz, Wirtz, Muller; Beier. All. Nagelsmann.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykhaylichenko; Zinchenko, Malinovskyi; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. All. Rebrov.











