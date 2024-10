PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GRECIA: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Andiamo a parlare delle probabili formazioni Inghilterra Grecia, partita che alle ore 20:45 (italiane) di giovedì 10 ottobre si gioca a Wembley per la terza giornata di Nations League 2024-2025. Come noto siamo nella Lega B: l’Inghilterra è retrocessa due anni fa e ora con questa partita vuole mettere al sicuro la promozione immediata, si tratta della sfida per il primo posto tra due nazionali che sono a punteggio pieno, e non hanno ancora subito gol. È iniziata bene l’era di Lee Carsley come CT dei tre leoni: due successi a porta inviolata, vero che gli avversari non erano colossi del calcio europeo ma comunque importava il risultato, e quello è arrivato anche con buone prestazioni.

Resiste però la Grecia, che tra l’altro al momento occupa il primo posto virtuale avendo segnato un gol in più rispetto agli avversari; naturalmente questa sera le cose potrebbero cambiare ma lo scopriremo strada facendo, nel frattempo aspettiamo che a Wembley le due nazionali facciano il loro ingresso sul terreno di gioco anche perché, nelle ore che ci separano dalla partita, dobbiamo fare la nostra analisi sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, prendendoci del tempo per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni Inghilterra Grecia.

QUOTE E PRONOSTICO INGHILTERRA GRECIA

Tra le altre, l’agenzia Snai ha tracciato un pronostico sul match e, a corredo delle probabili formazioni Inghilterra Grecia, leggiamo che i tre leoni sono nettamente favoriti con un valore pari a 1,27 volte quanto avrete scelto di mettere sul piatto, mentre il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,25 volte la vostra giocata e infine il segno 2, sul quale puntare per il successo della Grecia, con questo bookmaker ha una quota che ammonta addirittura a 11,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GRECIA

LE SCELTE DI CARSLEY

Carsley ha confermato il 4-2-3-1 dell’era Southgate, dunque nelle probabili formazioni Inghilterra Grecia schieriamo i tre leoni con questo modulo. In porta va naturalmente Pickford, vista l’importanza della partita ipotizziamo i titolari e questo significa che in difesa dovremmo vedere una coppia centrale formata da Guéhi e Stones con Walker che può fare il terzino destro, cosa che manderebbe Alexander-Arnold a operare sull’altro versante oppure, come alternativa, Stones da laterale adattato e dunque Walker al centro, detto che qualcuno potrebbe anche rimanere in panchina così da favorire la titolarità di Colwill sulla corsia sinistra (ma occhio anche a Rico Lewis).

In mezzo al campo ci sarà certamente Declan Rice, poi davvero alternative di livello dalle quali potrebbe e dovrebbe spuntare Mainoo, già scelto titolare da Southgate agli Europei. A questo punto Bellingham avanzerebbero sulla trequarti come già nel Real Madrid; ai suoi lati ecco Saka e Cole Palmer, quest’ultimo in questo momento sta vivendo uno stato di grazia, occhio allora all’alternativa con Bellingham in mediana e tre tenori davanti, anche se così mancherebbe forse un po’ di equilibrio. Da titolare giocherà Kane: a oggi, l’Inghilterra sembra avere una rosa spaventosa.

GLI 11 DI JOVANOVIC

Per quanto riguarda il lato ellenico, nelle probabili formazioni Inghilterra Grecia Ivan Jovanovic (anche lui in carica da poco) utilizza un modulo speculare e le scelte potrebbero essere abbastanza fissate. In porta giocherà naturalmente Vlachodimos; Mavropanos e Koulierakis sono i centrali di una difesa che dovrebbe essere completata dai due terzini Rota, a destra, e Tsimikas che invece occuperà il versante opposto, poi spazio a una mediana nella quale Zafeiris si gioca sicuramente il posto, ma dà la sensazione di partire alle spalle della cerniera che sarà composta da Bouchalakis, sostanzialmente sicuro del posto, e Siopis.

Per quanto riguarda invece il reparto avanzato, forse i due ballottaggi sono quello tra Chatzigiovanis e Pelkas per una maglia sulla corsia destra e tra Ioannidis e Pavlidis per il ruolo di prima punta; quest’ultimo è molto interessante perché di fatto si parte quasi alla pari, invece i due slot che dovrebbero essere confermati rispetto all’ultima partita riguardano il capitano Bakasetas, che si prenderà la zolla centrale tra le linee, e Tzolis che dovrebbe agire sulla corsia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GRECIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Guéhi, Stones, Colwill; D. Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, C. Palmer; Kane. Allenatore: Lee Carsley

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Bouchalakis, Siopis; Chatzigiovanis, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis. Allenatore: Ivan Jovanovic