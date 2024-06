Formazioni Inghilterra Islanda/ Quote: Kane e Maddison tornano titolari (amichevole, 7 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ISLANDA: SOUTHGATE CON CERTEZZE

Siamo arrivati a parlare delle probabili formazioni di Inghilterra Islanda, la partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 7 giugno: a Wembley va in scena la seconda amichevole della nazionale inglese in preparazione agli Europei, i Tre Leoni ripartono dalla finale di tre anni fa ma anche da un Mondiale nel quale hanno confermato di poter fare il salto di qualità. Il punto per Gareth Southgate è proprio questo: provare a prendersi un trofeo che l’Inghilterra ha vinto solo nel 1966 in casa propria, intanto nella prima amichevole di giugno è arrivato un confortante 3-0 sulla Bosnia.

L’Islanda agli Europei non ci sarà, ma ci è andata tutto sommato vicina: ha raggiunto la finale dei playoff che ha poi perso contro l’Ucraina, sicuramente Age Hareide è stato bravo a rimettere gli scandinavi vicino ai livelli toccati un decennio fa e con un gruppo giovane e in ricostruzione si potrà provare a tornarci davvero. Vedremo cosa succederà a Wembley tra qualche ora, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Islanda.

INGHILTERRA ISLANDA: PRONOSTICO E QUOTE

I Leoni sono clamorosamente favoriti nell’amichevole di questa sera, come le quote dell’agenzia Snai ci segnalano a margine delle probabili formazioni di Inghilterra Islanda: siamo a un valore di 1,11 volte la posta in palio per il segno 1 che identifica la vittoria dell’Inghilterra, per contro il segno 2 per il successo dell’Islanda porta in dote una vincita che ammonta a ben 16,00 volte quello che avrete messo sul piatto, infine l’eventualità del pareggio regolata dal segno X ha un valore, con questo bookmaker, corrispondente a 8,25 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ISLANDA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Dovendo preparare gli Europei, Southgate può operare una sorta di rivoluzione in vista di Inghilterra Islanda: il turnover di fatto c’è stato contro la Bosnia, stasera dovremmo vedere alcuni titolari tornare in campo aspettando Bellingham, Maguire ha saltato la prima amichevole come altri giocatori, stasera può tornare con Stones al centro della difesa (con Pickford in porta), da valutare invece gli esterni perché ancora una volta potrebbero giocare Konsa e Trippier, a meno che Alexander-Arnold sia spostato nel suo ruolo naturale. In mezzo al campo invece stasera dovremmo vedere Declan Rice, con Curtis Jason che potrebbe essere titolare; sulla trequarti possibili e probabili maglie per Maddison e Grealish, forse a completare la squadra sarà ancora Cole Palmer perché Saka e Gordon non sono al top della condizione e Foden non si è ancora unito alla nazionale, come prima punta è ballottaggio tra Harry Kane e Toney con il primo nettamente favorito.

I DUBBI DI HAREIDE

Hareide potrebbe confermare il 4-3-3 che si è giocato la fase finale degli Europei contro l’Ucraina: in porta dunque andrebbe Valdimarsson con una linea difensiva comandata da Ingason, al suo fianco l’altro centrale Gretarsson e poi due terzini che potrebbero essere Palsson a destra e Thorarinsson sull’altro versante. A fare da filtro in mezzo ecco l’esperienza del capitano Johann Gudmundsson, aiutato da Traustason che però si gioca il posto con Ellertsson, che conosciamo bene visto che ha appena conquistato la promozione in Serie A con il Venezia; questo a lungo andare ovviamente, stasera Ellertsson non ci dovrebbe essere. Sulle corsie laterali, Thorsteinsson a destra e Haraldsson a sinistra saranno i due elementi che partiranno dalla zona mediana; poi l’attacco, nel quale spicca ovviamente la presenza di Albert Gudmundsson che dopo le ottime stagioni con il Genoa sembra davvero destinato al salto di qualità, al suo fianco Andri Gudjohnsen o l’eterno Finnbogason.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ISLANDA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Konsa, Maguire, Stones, Trippier; D. Rice, C. Jones; Palmer, Maddison, Grealish; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

ISLANDA (4-3-3): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Thorsteinsson, J. Gudmundsson, Traustason, Haraldsson; A. Gudmundsson, A. Gudjohnsen. Allenatore: Age Hareide











