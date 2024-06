Formazioni Inghilterra Slovenia/ Quote: un attacco di lusso (Euro 2024, oggi 25 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVENIA: A SENSO UNICO O SORPRESA?

Possiamo adesso curiosare nelle probabili formazioni di Inghilterra Slovenia, per avvicinarci alla partita di Colonia che seguiremo stasera per la terza giornata nel girone C di Euro 2024. Sarà difficile, ma potrebbe essere un sogno per l’ancora imbattuta Slovenia, reduce da due pareggi, anche se potrebbe pesare come un macigno la vittoria solamente sfiorata contro la Serbia, con la quale le prospettive di qualificazione per gli ottavi di finale di questi Europei sarebbero state decisamente migliori per la Slovenia in vista della partita sicuramente per loro più difficile del girone.

Sembra invece essere davvero vicino il primo posto nel girone per i Leoni britannici, dopo una vittoria di misura e un pareggio contro la Danimarca nelle precedenti due partite. Finora il compito è stato svolto senza patemi ma anche senza brillare troppo, d’altronde passare la prima fase dovrebbe essere una formalità o poco più per chi vuole sfatare il tabù che poteva essere infranto tre anni fa e invece tale è rimasto, come in Italia ricordiamo davvero molto bene. Il primo obiettivo tangibile sarebbe il primato nel girone, leggiamo le probabili formazioni di Inghilterra Slovenia per capire come Southgate potrebbe arrivarci.

PRONOSTICO E QUOTE COSA CI DICONO?

Come al solito, inframezziamo le probabili formazioni di Inghilterra Slovenia con due parole anche sul pronostico in base alle quote Snai. Naturalmente dobbiamo sottolineare come l’Inghilterra sia nettamente favorita: il segno 1 è quotato a 1,35 mentre si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e in caso di successo per la Slovenia fino a ben 9,75 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVENIA

TUTTO SULLE SCELTE DI SOUTHGATE

Le probabili formazioni di Inghilterra Slovenia vedono Gareth Southgate intenzionato a scegliere il modulo 4-2-3-1 con il portiere Pickford e davanti a lui un ballottaggio nella difesa a quattro formata da Walker a destra, Stones e uno tra Guehi e Gomez centrali ed infine Trippier terzino sinistro; pochi dubbi sulla coppia mediana formata da Gallagher e Rice; il punto di forza dell’Inghilterra è però senza ombra di dubbio un reparto offensivo di lusso con Saka ala destra, Bellingham in posizione da trequartista centrale e Foden sulla sinistra della trequarti britannica, alle spalle del centravanti Kane, che si può ben definire in tutti i sensi la punta di diamante.

SCOPRIAMO LE MOSSE DI KEK

Modulo 4-4-2 invece per il commissario tecnico Matjaz Kek nelle probabili formazioni di Inghilterra Slovenia, con il portiere Oblak che naturalmente è il punto di forza di questa Nazionale. A proteggerlo dovrà provvedere la retroguardia a quattro uomini che da destra a sinistra dovrebbe vedere titolari Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza; a centrocampo altro reparto a quattro nello scacchiere sloveno, con Stojanovic a destra, Cerin e Elsnik centrali (con Stankovic possibile alternativa) e Mlakar invece esterno a sinistra; infine, Sporar e Sesko dovrebbero formare il reparto offensivo titolare di stasera per la Slovenia.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVENIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. All. Southgate.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. All. Kek.











