PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE BELGIO: LE SCELTE PER LA PARTITA A BUDAPEST

In avvicinamento alla partita di stasera, le probabili formazioni Israele Belgio ci danno un quadro delle possibili scelte per il match di Nations League a Budapest, in quella Ungheria che curiosamente aveva ospitato anche la partita d’andata, sebbene a Debrecen. In quel caso fu una scelta del Belgio padrone di casa, mentre Israele sta giocando tutte le partite casalinghe a Budapest. Le notizie extra-campo rischiano di fare più notizia, anche se per Israele questa è stata una piacevole avventura in Lega A, tra le grandi del calcio europeo.

I riflettori dal punto di vista agonistico saranno puntati soprattutto sul Belgio, che cerca di chiudere nel migliore dei modi un girone che si è rivelato abbastanza complicato per i Diavoli Rossi, che hanno evitato guai peggiori ad esempio in Italia, quando hanno rischiato una brutta sconfitta prima di strappare il pareggio sfruttando la superiorità numerica. Tutto questo considerato, adesso veniamo alla stretta attualità analizzando alcuni temi per le probabili formazioni Israele Belgio.

OSSERVIAMO ANCHE LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Nelle probabili formazioni inseriamo sempre una breve analisi sul pronostico, per Israele Belgio ci affidiamo alle quote dell’agenzia Betsson che descrivono una partita potenzialmente a senso unico, con il segno 2 indicato a 1,30 e quotazioni nettamente superiori per le altre ipotesi, con il segno X quotato a 5,50 e il segno 1 che arriva fino a quota 8,25.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE BELGIO

I POSSIBILI TITOLARI PER BEN SHIMON

Il c.t. Ran Ben Shimon nelle probabili formazioni Israele Belgio potrebbe scegliere un modulo 3-4-2-1, con Feingold, Nachmias e Baltaxa nella difesa a tre davanti al portiere Glazer. A centrocampo una certezza dovrebbe essere Abu Fani, in gol anche nella partita in Italia, insieme a Kanichowsky che è però in ballottaggio con Jaber. Sulle fasce Abada a destra e Haziza a sinistra, sulla trequarti ecco il capitano Peretz, mentre al suo fianco sono addirittura in tre a giocarsi una maglia, cioè Gloukh, Safuri e Dan Biton. Infine, la prima punta potrebbe essere Khalaili, ma attenzione anche alle opzioni Madmon o Tai Baribo.

QUALI DECISIONI PER TEDESCO?

Domenico Tedesco, commissario tecnico dei Diavoli Rossi, dovrebbe invece scegliere per le probabili formazioni Israele Belgio un modulo 4-2-3-1: in porta Casteels; nella difesa a quattro i titolari potrebbero essere Debast, Faes, Theate e Castagne, anche se c’è pure la candidatura di De Cuyper, il quale tuttavia dovrebbe più facilmente giocare in posizione avanzata; nel cuore della mediana possiamo indicare la coppia formata da Mangala e Onana; sulla trequarti dovremmo trovare Bakayoko a destra, Trossard in posizione centrale e il già citato De Cuyper oppure Lukebakio in qualità di ala sinistra; infine, dopo l’assenza del mese scorso, ecco Lukaku naturalmente nei panni di centravanti per il suo Belgio.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE BELGIO: IL TABELLINO

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Abu Fani, Kanichowsky, Haziza; Gloukh, Peretz; Khalaili. All. Ben Shimon.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, Castagne; Mangala, Onana; Bakayoko, Trossard, De Cuyper; Lukaku. All. Tedesco.