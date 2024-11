PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA: ECCO LE MOSSE PER LA SUPER SFIDA

Le probabili formazioni Italia Francia sono una tappa irrinunciabile verso la grande partita che ci attende stasera a San Siro per l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Al di là della posta in palio, perché stiamo comunque parlando di una competizione ufficiale e c’è lo splendido ricordo del successo per 1-3 al Parco dei Principi nella partita d’andata, tra Italia e Francia non possono mai essere partite come le altre e sarà un altro test significativo sul percorso di crescita che il c.t. Luciano Spalletti e i suoi Azzurri devono compiere dopo il disastro agli ultimi Europei.

Anche per la Francia però la trasferta a Milano sarà molto indicativa, già agli Europei i Bleus erano andati avanti senza convincere molto, poi c’è stata quella che dal loro punto di vista è stata una pesante battuta d’arresto e di conseguenza Didier Deschamps e i suoi uomini faranno di tutto per provare a restituirci lo scherzetto a casa nostra. Per tutti questi motivi, vanno analizzate con grande attenzione le probabili formazioni Italia Francia.

TANTA INCERTEZZA PER IL PRONOSTICO NELLE QUOTE

Parlando delle probabili formazioni di Italia Francia ne approfittiamo per dare uno sguardo anche all’incerto pronostico sul match di San Siro secondo le quote dell’agenzia Betsson. La Francia potrebbe essere favorita nonostante il fattore campo, con il segno 2 indicato a 2,33 mentre il valore assegnato al segno 1 è di 2,90. Infine, in caso di pareggio ecco il valore di 3,35 volte la posta in palio per il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA

SCOPRIAMO LE DECISIONI DI SPALLETTI

Secondo big-match nello spazio di tre giorni per gli Azzurri, il c.t. Luciano Spalletti per le probabili formazioni Italia Francia potrebbe confermare in gran parte le proprie scelte, pur tenendo conto della possibilità di turnover per avere forze fresche in questo super novembre. Proponiamo comunque il 3-5-1-1 come modulo di riferimento, con l’estremo difensore Donnarumma protetto dai tre difensori Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni; folto reparto a cinque invece a centrocampo per l’Italia, con Cambiaso che è il favorito come esterno destro per aprire la mediana con Frattesi, Rovella e Tonali nel cuore della manovra e Dimarco a sinistra; staremo poi a vedere se Barella agirà ancora come trequartista atipico, alle spalle del centravanti Retegui.

QUALI TITOLARI PER DESCHAMPS?

Staremo a vedere se Pavard sarà titolare nel “suo” stadio nelle probabili formazioni Italia Francia, essendo in ballottaggio a destra con Koundé, mentre a sinistra c’è Digne ma il favorito dovrebbe essere Theo Hernandez, altro nome di casa al Meazza come d’altronde anche Maignan. Completeranno la difesa i due centrali, che dovrebbero essere Saliba e Upamecano. A centrocampo invece cercano spazio Kanté e Rabiot nel 4-2-3-1 di Didier Deschamps, l’ex Juventus potrebbe affiancare come titolare Zaire-Emery dato che Camavinga è squalificato, senza dimenticare Guendouzi. In attacco sono assenti Griezmann e Mbappé: nel ruolo di prima punta Kolo Muani potrebbe essere favorito su Thuram, mentre il terzetto sulla trequarti potrebbe vedere l’emergente Olise con Dembélé e Barcola.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. All. Spalletti.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Saliba, Upamecano, Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Kolo Muani. All. Deschamps.