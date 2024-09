PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20: CORRADI CAMBIA!

Studiamo le probabili formazioni Italia Germania U20: la nostra nazionale giovanile torna in campo alle ore 16:00 di martedì 10 settembre, a Rieti, per una partita classica che naturalmente vale ancora per la Elite League. Un torneo che gli azzurrini hanno vinto nelle ultime tre edizioni, dimostrando dunque di poter raggiungere il top almeno in questa categoria; allenati da Bernardo Corradi, hanno ripreso la marcia con un gruppo naturalmente rinnovato perché frutto del salto di età, e hanno ripreso la marcia andando a vincere in Repubblica Ceca.

Formazioni Norvegia Italia U21/ Quote, conferme per Bove e Bianco (oggi 10 settembre 2024)

Oggi avremo come avversaria appunto la Germania, sfidata più volte in questa manifestazione: anche la nazionale tedesca ha vinto il suo primo appuntamento di settembre, in trasferta contro la Romania, e dunque sarà una partita molto interessante per testarci ancora di più. Aspettiamo che arrivi il momento di giocare, intanto facciamo come sempre un approfondimento sulle scelte che i due CT potrebbero operare oggi pomeriggio sul terreno di gioco di Rieti, e concediamoci del tempo per andare a leggere insieme le probabili formazioni Italia Germania U20.

Formazioni Inghilterra Finlandia/ Quote, turnover per Carsley (Nations League, 10 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20

GLI 11 DI CORRADI

Le probabili formazioni Italia Germania U20 ci dicono che Corradi può cambiare: nel 4-3-1-2 che rimane modulo di riferimento abbiamo tante soluzioni alternative rispetto al blitz in Repubblica Ceca. Rimane in porta Magro, in difesa però Chiarodia e Comuzzo si candidano per essere titolari con Bartesaghi terzino sinistro e Palestra che tornerebbe a operare sulla destra, a centrocampo invece ci aspettiamo che Ciammaglichella (in gol giovedì) e Di Maggio tornino a fare i titolari con la conferma di Di Maggio, unico giocatore che resterebbe in campo dal primo minuto rispetto al precedente impegno.

DIRETTA/ Francia Belgio (risultato finale 2-0): Deschamps si rialza! (9 settembre 2024)

Alle spalle dei due attaccanti si va per la conferma di Zeroli, anche perché il calciatore del Milan è sempre il migliore per caratteristiche in quella zona del campo; possibile panchina sia per De Pieri che Presta che un po’ a sorpresa sono partiti titolari in Repubblica Ceca, qui ci aspettiamo che Corradi punti su Misitano come centravanti di ruolo e, per affiancarlo, il ballottaggio dovrebbe essere quello tra Anghelè e Dominic Vavassori, entrambi abili a svariare lungo il fronte offensivo giocando come attaccanti mobili.

LE MOSSE DI WOLF

Nelle probabili formazioni Italia Germania U20 studiamo anche le mosse di Hannes Wolf: pure la nazionale tedesca potrebbe cambiare qualcosa, e allora possiamo ipotizzare almeno una sostituzione per reparto rispetto alle mosse operate in Romania. In porta abbiamo Seimen, con Drexler e Quarshie che fanno i centrali; come terzino destro potrebbe giocare Baum mentre sul versante opposto del campo confermiamo Rothe, così come in mezzo al campo potrebbero avere ancora la maglia le due mezzali Kemlein e Maza.

In questo senso a venire sostituito sarebbe allora il playmaker basso Klemens con Nkili che ne prenderebbe il posto. In attacco invece Weiper come centravanti sarebbe rimpiazzato da Pejcinovic, almeno uno tra Kade e Diehl potrebbe invece accomodarsi in panchina e il titolare sarebbe Ansah, che agirebbe a sinistra, o magari Mert Komur che può fare anche la mezzala offensiva.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (4-3-1-2): Magro; Palestra, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Di Maggio, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Misitano, Anghelè. Allenatore: Bernardo Corradi

GERMANIA U20 (4-3-3): Seimen; Baum, Drexler, Quarshie, Rothe; Kemlein, Nkili, Maza; Kade, Pejcinovic, Ansah. Allenatore: Hannes Wolf