Formazioni Italia Giappone U21/ Quali scelte per Nunziata? (oggi 4 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GIAPPONE U21: SCOPRIAMO CHI POTREBBE GIOCARE OGGI

Leggiamo le probabili formazioni di Italia Giappone U21 per avvicinarci all’impegno di oggi pomeriggio degli Azzurrini del c.t. Carmine Nunziata: inizia il cammino in un prestigioso torneo giovanile internazionale nella Francia meridionale, cioè il Torneo Maurice Revello, con dieci partecipanti da tutto il mondo, tra le quali appunto il Giappone, anche se di fatto per i nipponici si tratta della formazione Under 19, che sarà il gruppo a caccia di un posto per il Mondiale Under 20 dell’anno prossimo.

Per l’Italia U21 invece siamo a metà del biennio verso gli Europei Under 21 sempre della prossima estate. L’esperienza dovrebbe quindi essere un elemento favorevole agli Azzurrini per aprire un girone che sarà un vero e proprio giro del mondo, con Ucraina, Panama e Indonesia come avversarie delle partite successive. Sarà comunque un’occasione di confronto con realtà spesso lontane, una chance da non farsi scappare e per questo adesso possiamo approfondire più in dettaglio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Giappone U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GIAPPONE U21

QUALI TITOLARI PER NUNZIATA?

Occasione certamente preziosa per il c.t. Carmine Nunziata, perché gli Azzurrini giocheranno cinque partite nel Torneo Maurice Revello, siamo curiosi di scoprire le scelte relative alle probabili formazioni di Italia Giappone U21, tenuto anche conto del fatto che si giocherà spesso a intervalli ravvicinati e quindi ci sarà spazio per tutti. In porta il primo titolare dovrebbe essere Sassi, il modulo è il 4-3-3 e nella retroguardia a quattro tre maglie dovrebbero essere assegnate a Zanotti, Ghilardi e Bonfanti, con Dalle Mura e Veroli che potrebbero essere in ballottaggio (dal quale dipenderà anche la posizione di Bonfanti).

A centrocampo c’è un altro ballottaggio, che dovrebbe riguardare Bianco e Faticanti, mentre le altre due maglie dovrebbero andare con buona probabilità a Fabbian e Ndour. Infine, i dubbi maggiori potrebbero concentrarsi nel tridente d’attacco, dove la certezza sembra essere Esposito a sinistra e per il resto dovremmo avere ben due ballottaggi, cioè Volpato-Fini a destra e Raimondo-Cerri come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GIAPPONE U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Sassi; Zanotti, Ghilardi, Dalle Mura, Bonfanti; Fabbian, Bianco, Ndour; Volpato, Raimondo, Esposito. All. Nunziata.

