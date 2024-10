PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE: TURNOVER PER IL MATCH DI UDINE

Le probabili formazioni Italia Israele ci accompagnano verso una partita che è certamente la meno affascinante come richiamo nel girone di Nations League, ma sarà comunque un test significativo per gli Azzurri di Luciano Spalletti. Infatti, proprio perché è l’incontro teoricamente più “facile”, la vittoria è un imperativo per gli Azzurri, che stanno mostrando confortanti segnali di ripartenza dopo il fiasco degli Europei. Il modello resta la splendida vittoria in Francia, ma anche i primi 40 minuti contro il Belgio furono eccellenti, prima dell’espulsione di Pellegrini che fatalmente ha cambiato l’andamento del match.

Già il mese scorso non fu così facile il successo nella partita d’andata, quindi sarà bene non sottovalutare l’impegno contro Israele, evidentemente particolare in questo periodo per motivi che vanno ben oltre il calcio. La Nazionale del c.t. Shimon è ancora a zero punti, si è presa finora la soddisfazione di avere segnato un gol in ogni partita e vuole fare tesoro dell’esperienza, consapevole che ogni risultato positivo sarebbe un’impresa. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire che cosa ci possono dire le probabili formazioni Italia Israele…

TUTTO CHIARO NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO?

Facciamo una pausa dalle probabili formazioni per ricordare che Italia Israele è una partita sulla carta a senso unico. Il pronostico con le quote Snai ci dice infatti che il segno 1 è quotato a 1,19, mentre si sale già a 6,75 in caso di segno X e quindi di pareggio; infine, un clamoroso colpaccio di Israele varrebbe ben 13 volte la posta in palio per chi crederà nella possibilità che si compia il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE

SPALLETTI CAMBIA UN PO’

Nelle probabili formazioni Italia Israele dovrebbe esserci un turnover abbastanza significativo da parte di Luciano Spalletti. Naturalmente è indisponibile lo squalificato Pellegrini, ma i cambiamenti non dovrebbero limitarsi solo al capitano della Roma. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 e davanti a Donnarumma potrebbe esserci un ballottaggio fra Gatti e Di Lorenzo per affiancare Buongiorno e Calafiori, ai quali dovrebbero andare le altre due maglie nella retroguardia; la fascia destra potrebbe essere di Bellanova, con Frattesi, Fagioli come perno centrale (ma c’è in lizza anche Ricci) e Tonali nel cuore di una mediana a cinque completata da Udogie a sinistra; infine, in attacco salgono le quotazioni della coppia formata da Raspadori e Retegui.

QUALI SARANNO I TITOLARI DI SHIMON?

Il modulo di riferimento dovrebbe invece essere il 4-2-3-1 per il commissario tecnico ospite Ran Ben Shimon nelle probabili formazioni Italia Israele. Non ci sono nomi di spicco per Israele, che si gode comunque la sua prestigiosa esperienza in Lega A e stasera potrebbe proporre i seguenti undici titolari: l’estremo difensore Gerafi protetto dalla retroguardia a quattro con Feingold, Nachmias, Shlomo e Leidner da destra a sinistra; molto delicato in entrambe le fasi sarà il compito affidato ai due mediani Kanikovski e Abu Fani; ecco poi sulla trequarti Abada come ala destra, Peretz trequartista centrale e sullasinistra Gloukh, per completare il trio a supporto del centravanti Baribo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. All. Spalletti.

ISRAELE (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. All. Shimon.