PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: ECCO LE MOSSE PER IL BIG-MATCH

Non servono molte presentazioni per la sfida di stasera nella decima giornata di Serie A, negli subito andare al sodo con le probabili formazioni Milan Napoli. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno del tanto discusso rinvio della partita contro il Bologna, Paulo Fonseca potrebbe avere il gruppo più riposato per una partita già di fondamentale importanza per i rossoneri, che finora stanno avendo troppi alti e bassi e di conseguenza adesso devono approfittare dello scontro diretto con la capolista per rifarsi sotto.

Probabili formazioni Serie A/ Le scelte, moduli e mosse degli allenatori (10^ giornata, 29-30 ottobre 2024)

Anche Antonio Conte tuttavia attende risposte da San Siro: in casa Napoli il morale è alto, ma la qualità del gioco spesso non ha convinto, vedi pure la vittoria di sabato contro il Lecce. Per ora ciò è stato sufficiente a lanciare il primo vero tentativo di fuga, ma le prossime tre partite contro Milan e poi anche Atalanta e Inter diranno molto sulla forza del Napoli. Non serve aggiungere altro in un martedì di lusso, allora adesso cominciamo ad addentrarci davvero nelle probabili formazioni Milan Napoli…

Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Quote: il dubbio Kean! (Serie A, oggi 27 ottobre 2024)

SCOPRIAMO ANCHE PRONOSTICO E QUOTE

Nelle probabili formazioni di Milan Napoli c’è spazio anche per il pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. Il fattore campo potrebbe favorire i rossoneri, ma ci sono differenze ridotte fra le tre ipotesi, cominciando dal segno 1 quotato a 2,40, passando per 2,95 che è il valore del segno 2 fino ad arrivare a 3,30 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

TANTI ASSENTI PER FONSECA

Paulo Fonseca deve fare i conti con diverse assenze nelle probabili formazioni Milan Napoli: a quale già note, si aggiunge l’infortunio di Gabbia e fatalmente le squalifiche non scontate a Bologna da Reijnders e Theo Hernandez, uno dei temi che più hanno fatto discutere circa il rinvio di quella partita. La conseguenza è che le scelte potrebbero essere abbastanza obbligate nel 4-4-2 con Maignan protetto dai quattro difensori Emerson Royal, Pavlovic, Tomori e Terracciano da destra a sinistra; ecco poi Pulisic come esterno destro e Leao a sinistra, che agiranno partendo dalla stessa linea dei due mediani Fofana e Loftus-Cheek, anche se logicamente dovranno sostenere molto la coppia di attaccanti con Morata e Okafor. Quest’ultimo però potrebbe essere in ballottaggio con Musah, con il quale si passerebbe al 4-2-3-1 con Loftus-Cheek sulla trequarti.

Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote: ancora molti dubbi! (Serie A, oggi 27 ottobre 2024)

IDEE CHIARE PER CONTE

Più semplice potrebbe essere parlare delle idee di Antonio Conte per le probabili formazioni Milan Napoli, perché per i partenopei la rosa è praticamente al completo (pur se Lobotka è assenza notevole) e non dovrebbero esserci nemmeno particolari dubbi circa i nomi degli undici titolari. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 e davanti al portiere Meret dovrebbero giocare il capitano e terzino destro Di Lorenzo, i due centrali Rrahmani e Buongiorno e il terzino sinistro Olivera; nel cuore della mediana, spazio per Zambo Anguissa e il nuovo acquisto Gilmour; ci sarà Scozia anche sulla trequarti, perché dopo l’ala destra Politano ecco McTominay come perno centrale del trio completato a sinistra naturalmente da Kvaratskhelia alle spalle del centravanti Lukaku, che sentirà aria da derby.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Pulisic, Fofana, Loftus-Cheek, Leao; Morata, Okafor. All. Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.