PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA: TUTTO SULLE SCELTE DEI DUE MISTER

Dopo la sosta, le probabili formazioni Milan Venezia ci ricordano che oggi sabato 14 settembre 2024 ricomincia la Serie A con la sua quarta giornata. A San Siro ci attende una partita sulla carta a senso unico, ma che il Milan di Paulo Fonseca non può sbagliare dopo avere ottenuto solamente due punti nelle prime tre giornate di campionato. La difesa con sei gol già al passivo è sotto esame, in vista ci sono il Liverpool e il derby e quindi oggi ogni risultati diverso dalla vittoria sarebbe un problema serio per il Diavolo.

Dall’altra parte abbiamo un Venezia che finora ha raccolto un solo pareggio e oggi cerca l’impresa che potrebbe valere la svolta, anche dal punto di vista psicologico. Per Eusebio Di Francesco c’è il problema opposto rispetto al collega, perché il Venezia finora ha segnato un solo gol in questa Serie A: chissà se pure i lagunari approfitteranno dei problemi della retroguardia rossonera… Nel frattempo, diamo spazio naturalmente alle ultime notizie sulle probabili formazioni Milan Venezia.

IL PUNTO SU PRONOSTICO E QUOTE

Facciamo la nostra solita pausa nelle probabili formazioni per analizzare il pronostico di Milan Venezia secondo le quote Snai. Non dovrebbe in verità esserci storia a San Siro: il segno 1 è quotato a 1,30; si sale poi già a 5,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 9,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di impresa del Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA

ECCO COSA ATTENDERCI DA FONSECA

Ci sono diversi aspetti da considerare nelle probabili formazioni Milan Venezia per Paulo Fonseca nel 4-2-3-1 rossonero. Dovrebbero tornare titolari i due “reprobi” e allora davanti a Maignan ci aspettiamo la difesa a quattro con Calabria, Tomori, Pavlovic e appunto Theo Hernandez da destra a sinistra; in mediana dovrebbe essere tutto chiaro, con Fofana e un Reijnders reduce da un’ottima finestra con le Nazionali; in avanti invece la soluzione più logica sarebbe con Pulisic, Loftus-Cheek e Rafa Leao da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle di Abraham, anche se sperano pure Chukwueze ed Okafor e inoltre c’è Morata sulla via del pieno recupero.

SPAZIO ALLE MOSSE DI DI FRANCESCO

Per Eusebio Di Francesco invece le probabili formazioni Milan Venezia potrebbero offrire un modulo 3-4-2-1, nel quale potrebbe esserci un solo dubbio circa la scelta degli undici titolari. Non si discute Joronen in porta; davanti a lui ecco i tre difensori Idzes, Svoboda e Sverko; a centrocampo invece il Venezia potrebbe presentare da destra a sinistra Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan e Zampano; sulla trequarti ecco il dubbio, perché al fianco di Oristanio sono in ballottaggio Ellertson e Busio, mentre non dovrebbero esserci dubbi su Pohjanpalo come centravanti titolare del Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertson; Pohjanpalo. All. Di Francesco.