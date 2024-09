PROBABILI FORMAZIONI PISA CESENA: CHI GIOCA ALL’ARENA GARIBALDI?

Leggiamo le probabili formazioni Pisa Cesena con tutte le notizie in vista della partita che si giocherà all’Arena Garibaldi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre 2024. Il Pisa di Filippo Inzaghi è splendido primo in classifica e ha ulteriormente rafforzato la propria posizione vincendo nel weekend il big-match contro il Brescia, per cui adesso la Coppa Italia potrebbe essere l’occasione per continuare a sognare e alzare ancora di più il morale.

Diretta Udinese Salernitana/ Streaming video Canale 20: friulani favoriti? (Coppa Italia, 25 settembre 2024)

Il calendario potrebbe dare una mano, perché di fronte ci sarà un’altra formazione di Serie Come il Cesena, che attualmente naviga a metà classifica, comunque non male per una neopromossa, come ha confermato l’ultimo pareggio sul campo del Palermo – resterà da capire quanto la Coppa Italia possa davvero interessare ai romagnoli. In ogni caso, adesso diamo spazio alle ultime notizie circa le probabili formazioni Pisa Cesena…

Formazioni Genoa Sampdoria/ Quote: chi giocherà il derby? (Coppa Italia, 25 settembre 2024)

CURIOSIAMO TRA PRONOSTICO E QUOTE

Le probabili formazioni Pisa Cesena si accompagnano come nostro solito al pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. I toscani sono senza dubbio favoriti e il segno 1 è quotato a 2,05, mentre si sale a 3,30 per il segno X in caso di pareggio oppure a 3,60 volte la posta in palio sul segno 2 se fosse il Cesena ad esultare oggi.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CESENA

CAMBI E CONFERME DI INZAGHI

Filippo Inzaghi deve dosare le forze, pur senza snobbare la Coppa Italia, quindi nelle probabili formazioni Pisa Cesena possiamo azzardare un modulo 3-4-2-1. Sui nomi dei titolari ci sono parecchi dubbi, la nostra ipotesi è: in porta Nicolas; difesa a tre composta da Calabresi, Caracciolo e Angori; linea a quattro invece nel centrocampo della capolista di Serie B, con Touré, Hojholt, Abildgaard e Beruatto da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo con Moreo e Mlakar sulla trequarti a sostegno del centravanti Lind.

Formazioni Udinese Salernitana/ Quote: tante seconde linee in campo (Coppa Italia, 25 settembre 2024)

FOCUS SUGLI 11 PER MIGNANI

Anche Michele Mignani farà sicuramente del turnover nelle probabili formazioni Pisa Cesena, quindi pure per gli ospiti resta da capire quanto e in quali ruoli. Comunque come base indichiamo il modulo 3-5-2 e in porta Siano; i tre difensori romagnoli potrebbero essere Curto, Ciofi e Piacentini; folto invece il centrocampo a cinque del Cesena, con Ceesay, Francesconi, Mendicino, Bastoni e Donnarumma da destra a sinistra; infine, nel tandem d’attacco potremmo vedere in azione dal primo minuto Kargbo e van Hooijdonk.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CESENA: IL TABELLINO

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Angori; Touré, Hojholt, Abildgaard, Beruatto; Moreo, Mlakar; Lind. All. Inzaghi.

CESENA (3-5-2): Siano; Curto, Ciofi, Piacentini; Ceesay, Francesconi, Mendicino, Bastoni, Donnarumma; Kargbo, van Hooijdonk. All. Mignani.